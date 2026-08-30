Vela, l’Italia domina la scena nell’iQFoil ai Giochi del Mediterraneo! Quattro azzurri in lotta per la vittoria

Va in archivio con un bilancio decisamente positivo sul fronte italiano la quarta giornata di gara della vela ai Giochi del Mediterraneo 2026 presso il Centro Nautico Torpediniere di Taranto. Le condizioni meteo hanno consentito finalmente lo svolgimento delle regate con una maggiore continuità, dopo le lunghe attese dei giorni scorsi e l’utilizzo del Reserve Day per recuperare qualcosa sulla tabella di marcia.

Ottime notizie soprattutto nell’iQFoil, con le azzurre che hanno fatto valere la loro costanza di rendimento per risalire la graduatoria generale occupando adesso le prime due posizioni. Carola Colasanto (1-1-3-4 il suo score odierno) è balzata in vetta alla classifica con 12 punti netti, a +1 sulla giovanissima marchigiana Medea Falcioni (5-2-2-2) e a +4 sulla greca Danai Pontifix.

Uno-due Italia anche nel windsurf maschile, con Leonardo Tomasini (2-1-1-4 oggi) si è preso la leadership della generale superando di tre punti il connazionale Federico Alan Pilloni (1-5-2 e poi squalifica nella quarta prova che viene scartata), mentre il francese Gaspard Carfantan insegue a -9 dalla vetta.

Tutto ancora aperto nel singolo maschile ILCA 7, in cui Antonio Pascali (13-4) e Cesare Barabino (9-12) hanno lasciato sul piatto qualche punto di troppo attestandosi rispettivamente al sesto e ottavo posto assoluto con un distacco di 7 e 11 punti dalla zona podio. Al comando il turco Berkay Abay insieme al greco Marios Stathas.

Prova una rimonta quasi disperata nel singolo femminile ILCA 6 la rappresentante italiana Ginevra Caracciolo, che mette a segno un undicesimo ed un primo posto nelle regate odierne inserendosi in ottava piazza nella generale a -19 dal bronzo virtuale e a -22 dalla leader francese Marie Barrue.