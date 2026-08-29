Vela, Italia protagonista nella giornata di riserva ai Giochi del Mediterraneo. Falcioni risale, Pilloni resta leader

Il ritardo accumulato nei giorni scorsi ha portato gli organizzatori a prendere la decisione di sfruttare la giornata di riserva per disputare almeno una regata ai Giochi del Mediterraneo 2026 presso il Centro Nautico Torpediniere di Taranto. Dopo una lunga attesa il vento è salito fino a 15-18 nodi, consentendo agli atleti di scendere in acqua per completare una Course Race per quanto riguarda l’iQFoil.

Nella flotta maschile è arrivato il primo successo parziale della settimana per Leonardo Tomasini, che consolida così il suo posto d’onore in classifica generale dopo tre regate avvicinandosi a -1 dal connazionale Federico Alan Pilloni, oggi costretto ad accontentarsi della terza moneta (si era imposto nelle prime due prove) per una caduta in poppa mentre stava guidando il gruppo. Il cagliaritano classe 2006 mantiene comunque un buon margine di 4 punti sul francese Gaspard Carfantan e soprattutto di 9 sull’altro transalpino Fabien Pianazza, attualmente quarto.

Riscontri positivi anche nel windsurf femminile, con Medea Falcioni che ha ottenuto un notevole secondo posto nella Course Race balzando in terza posizione assoluta a -2 dal tandem di testa composto dalla francese Manon Pianazza (vincitrice della prova di giornata) e la greca Danai Pontifix. Rimonta anche Carola Colasanto, terza oggi e quinta in classifica generale con un distacco di soli 4 punti dalla vetta quando mancano ancora quattro giornate alla fine della competizione.