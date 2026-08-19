Vela, i convocati dell’Italia per i Giochi del Mediterraneo. Squadra giovane, Falcioni la stella del futuro

Da giovedì 27 agosto a mercoledì 2 settembre si terranno presso il Centro Nautico Torpediniere le competizioni di vela valevoli per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il programma prevede lo svolgimento di quattro classi con in palio le medaglie: iQFoil (maschile e femminile), singolo femminile ILCA 6 e singolo maschile ILCA 7.

L’Italia si presenterà nelle acque pugliesi con un gruppo molto giovane ma comunque ambizioso e di alto livello nonostante l’assenza dei big Nicolò Renna, Marta Maggetti, Lorenzo Brando Chiavarini e Chiara Benini Floriani. Il più esperto della spedizione azzurra è il classe 2002 Cesare Barabino, mentre la più giovane deve ancora festeggiare il suo 16° compleanno e risponde al nome della rising star Medea Falcioni.

Curriculum di spessore nelle classi giovanili e non solo anche per Antonio Pascali nell’ILCA 7, Ginevra Caracciolo e Maria Vittoria Arseni nell’ILCA 6, Carola Colasanto nel windsurf femminile e l’accreditata coppia composta da Federico Alan Pilloni (bronzo europeo assoluto in carica da teenager) e Leonardo Tomasini nell’iQFoil maschile.

Di seguito il quadro completo dei convocati dell’Italia nella vela per i Giochi del Mediterraneo 2026.

CONVOCATI ITALIA GIOCHI DEL MEDITERRANEO VELA 2026

UOMINI

Federico Alan Pilloni (iQFoil)

Leonardo Tomasini (iQFoil)

Antonio Pascali (ILCA 7)

Cesare Barabino (ILCA 7)

DONNE

Medea Falcioni (iQFoil)

Carola Colasanto (iQFoil)

Ginevra Caracciolo (ILCA 6)

Maria Vittoria Arseni (ILCA 6)