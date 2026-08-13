Vela, Ferrari/Dubbini in top 10 dopo il day-2 ai Mondiali 470

Termina al settimo posto provvisorio il secondo giorno di competizioni di Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini in quel di Eroshima, località del Giappone che ospita questa settimana i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe 470 misto. Il duo azzurro si è ritrovato stabilmente in top 10, lasciando intuire delle buone possibilità in chiave futura.

Nello specifico l’equipaggio, con un computo di 13 (punteggio al momento cassato)-3-5 è arrivato fino a otto punti netti, ad una sola lunghezza di distanza dai padroni di casa Motomi Urabe-Musashi Tabata e dagli spagnoli Jordi Xammar Hernandez e Marta Cardona Alcantara, entrambi fermi a quota 7.

Ai piani alto spicca invece la coppia elvetica formata da Yves Mermod-Maja Siegenthaler, capaci di raggiungere 3 punti netti grazie ad un 6-2-1. Non lontani i francesi Manon Pennaneac’h-Pierre Williot, secondi con 4 davanti agli israeliani Roy Levy-Ariel Gal, terzi con 5.

Da citare anche l’altro equipaggio italiano, quello formato da Elena Berta-Giulio Calabrò, chiamati ad una risalita dopo aver occupato a seguito di tre regate la ventitreesima piazza con 17 punti netti, maturati grazie ad un 5-14-12.