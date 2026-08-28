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Vela, Chiavarini risale e raggiunge Borio nella top10 ai Mondiali ILCA 7 dopo nove regate
L’Italia continua a lottare per una difficile medaglia anche al termine della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2026 del singolo olimpico maschile ILCA 7, in corso di svolgimento nelle acque della Baia di Dublino (in Irlanda). La flotta Gold ha completato altre due regate, portando a nove le prove complessive disputate dai velisti nella rassegna iridata.
Day-4 molto positivo per Lorenzo Brando Chiavarini, autore di un grande balzo in classifica generale dal diciannovesimo all’ottavo posto assoluto con 78 punti netti (gli stessi dell’australiano Matt Wearn, settimo) grazie allo score odierno di 13-2 che lo ha proiettato appena davanti al connazionale italiano Attilio Borio, bravo a tenere botta passando dalla decima alla nona piazza con 80 punti (27° posto scartato, poi 21°).
Progresso importante anche per Dimitri Peroni, da 29° a 19° con 109 punti mettendo a referto un parziale di 10-25, mentre è ormai fuori dai giochi per l’accesso alla Medal Series (riservato ai primi dieci della generale al termine della giornata di domani) Pietro Giacomoni 40°. Diventa più solida la leadership del singaporiano Ryan Lo, che può gestire in vantaggio di 13 punti sul britannico Michael Beckett e 14 sull’ungherese Jonatan Vadnai.