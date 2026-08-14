Vela, Berta-Calabrò fuori dalla top 10 dopo il day-3 ai Mondiali 470

Va in archivio la prima fase di qualificazione in quel di Enoshima, località del Giappone che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di vela, classe 470 misto. Nella giornata odierna, la terza di competizioni in generale, si è infatti stilata la Gold Fleet, formata da 37 squadre.

In chiave Italia sono scivolati al tredicesimo posto Elena Berta e Giulio Calabrò, complice un quattordicesimo posto rimediato in flotta blu a cui è seguito una vittoria nella quinta regata, fattore con cui hanno raggiunto 32 punti netti a sette lunghezze di distanza dalla decima piazza, attualmente occupata dai tedeschi Theresa Loeffler-Christopher Hoerr, i quali marciano con 27 punti netti.

Sono balzati in testa invece gli spagnoli Jormi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcantara, capaci di collezionare oggi un 1-5 arrivando fino a quota 13, tre punti meno rispetto ai tedeschi Malte Winkel-Bente Batzing, secondi con 16 (1-2 oggi) davanti ai francesi Mannon Pennaneac’h e Pierre Williot, terzi a 19. Momento complicato invece per gli svizzeri Yves Mermod-Maja Siegenthaler, noni con 25 dopo aver gravitato a lungo nei piani alti.

Da menzionare infine quanto fatto da Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini che, dopo aver chiuso la quarta regata al ventiduesimo posto, si sono ritrovati a non concludere il segmento successivo, centrando in questo modo la posizione numero ventisei con 43 punti netti.