Vela, Berta/Calabrò fuori dal podio ai Mondiali 470. Vincono i britannici Wrigley/Harris

Termina con un buon ottavo posto l’avventura di Elena Berta e Giulio Calabrò ai Campionati Mondiali 2026 del 470 misto, andati in scena nelle acque nipponiche di Enoshima. La coppia azzurra aveva già visto sfumare in buona sostanza il podio al termine della Gold Fleet, disputando comunque quest’oggi due buone regate (2-8) nella Medal Series e garantendosi un piazzamento da top8 nella rassegna iridata di classe.

L’altro equipaggio italiano di punta, composto da Giacomo Ferrari e Alessandra Dubbini, ha vissuto invece una settimana complicata in Giappone restando fuori dalla Medal Series e attestandosi in una deludente 24ma piazza assoluta. L’obiettivo dell’Italia sarà quello di salire ulteriormente di colpi in vista della prossima stagione, fondamentale per la qualificazione olimpica verso Los Angeles 2028.

I nuovi campioni del mondo nel 470 misto sono i britannici Martin Wrigley e Bettine Harris, che hanno consolidato nella Medal Series il vantaggio accumulato nella fase precedente della competizione chiudendo con un margine di 14 punti sui tedeschi Theresa Loffler/Christopher Hoerr e sugli spagnoli Jordi Hammar Hernandez/Marta Cardona Alcantara, rispettivamente argento e bronzo. Quarti i padroni di casa giapponesi Tetsuya Isozaki/Yurie Seki a -3 dalla medaglia a causa del decimo posto nell’ultima prova di Medal Series.