Vela, Berta-Calabrò conquistano un posto nelle Medal Series ai Mondiali 470

Il dado è tratto sulle acque dell’isola di Enoshima, località del Giappone teatro in questi giorni dei Campionati Mondiali di vela, classe 470 misto. Nella giornata odierna si sono infatti chiuse le Final Series, con i migliori dieci equipaggi che si sono qualificati per le Medal Series di domani dove, fortunatamente, sarà presente anche una formazione azzurra.

Ai piani alti guidano le operazioni il duo britannico formato da Martin Wrigley-Bettine Harris, al momento saldamente in prima posizione con il contingente di 35 punti netti, otto in meno rispetto agli spagnoli Jordi Xammar Hernandez-Marta Cardona Alcantara, secondi con 43 dopo aver confezionato un buon recupero a seguito della terza piazza di ieri. Non lontani inoltre i giapponesi Tetsuya Isozaki-Yurie Seki, terzi con 59 davanti ai greci Afrodite Zegers-De Kleine e George Kavvas, quarti a quota 55.

E l’Italia? Un pizzico di tricolore concorrerà anche alle Medal Series, complice la splendida rimonta compiuta da Elena Berta-Giulio Calabrò, addirittura quindicesimi al termine dei segmenti del sabato ed abili a strappare l’ottava piazza raggiungendo il totale di 67 punti netti realizzando un filotto di 6-4-16. Da menzionare anche l’altro equipaggio azzurro, quello composto da Alessandra Dubbini e Giacomo Ferrari, i quali si sono dovuti accontentare della ventiquattresima piazza dopo un’ultima giornata in cui hanno percorso un cammino da 30-23-18.