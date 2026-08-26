Vela
Vela, Attilio Borio tiene botta e resta in top10 dopo cinque regate ai Mondiali ILCA 7
Si è ufficialmente conclusa la seconda giornata dei Campionati Mondiali 2026 del singolo olimpico maschile ILCA 7, in corso di svolgimento nelle acque della Baia di Dublino (in Irlanda). Quest’oggi si sono disputate le ultime due regate della prima fase di qualificazione, mentre a partire da domani i primi 47 della generale si daranno battaglia nella Gold Fleet.
Attilio Borio si conferma il migliore degli azzurri in classifica, scendendo però dal secondo al nono posto assoluto con 19 punti netti avendo ottenuto uno score odierno di 4-19 (quest’ultimo scartato) nel gruppo blu, ma centrano l’obiettivo dell’ingresso nella flotta Gold anche Lorenzo Brando Chiavarini 24° con 32 punti (13-6 oggi), Dimitri Peroni 31° con 38 punti (6-19 il parziale odierno) e Pietro Giacomoni 35° con 45 punti (2-23).
Davanti a tutti c’è sempre il padrone di casa irlandese Finn Lynch con 9 punti, precedendo il tedesco Ole Schweckendiek, l’ungherese Jonatan Vadnai ed un terzetto composto dai britannici Elliot Hanson, Michael Beckett ed il croato Tonci Stipanovic. La graduatoria è ancora molto corta, con i primi otto della generale racchiusi in soli sette punti.