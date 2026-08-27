Vela, Attilio Borio rimane agganciato alla lotta per le medaglie ai Mondiali ILCA 7

Va in archivio con un bilancio positivo per i colori azzurri la terza giornata dei Campionati Mondiali 2026 del singolo olimpico maschile ILCA 7, in corso di svolgimento nelle acque della Baia di Dublino (in Irlanda). Quest’oggi sono state completate le prime due regate della flotta Gold, portando a sette le prove disputate sin qui nella rassegna iridata.

Attilio Borio è sempre il migliore degli italiani in classifica generale, perdendo una posizione rispetto a ieri ma restando comunque in top10 con la decima piazza assoluta provvisoria con 40 punti netti dopo aver messo a referto uno score di 15-6 nella Gold Fleet. Risale invece Lorenzo Brando Chiavarini, che scarta un brutto 37° posto ma arriva 13° nella prima regata di oggi e balza in diciannovesima posizione overall con 63 punti.

Più distanti gli altri due velisti nostrani che si sono qualificati per la flotta Gold: 29° Dimitri Peroni e 30° Pietro Giacomoni. Cambio della guardia in vetta alla graduatoria del Mondiale, con il singaporiano Ryan Lo che si è portato al comando con un margine di 2 punti sul padrone di casa irlandese Finn Lynch, 3 sull’ungherese Jonatan Vadnai e 7 sul terzetto composto dai britannici Elliot Hanson, Michael Beckett ed il croato Tonci Stipanovic.