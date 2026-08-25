Vela, Attilio Borio in grande spolvero nella prima giornata dei Mondiali ILCA 7

Riscontri incoraggianti per la vela italiana nella giornata d’apertura dei Campionati Mondiali 2026 del singolo olimpico maschile ILCA 7, in corso di svolgimento nelle acque della Baia di Dublino (in Irlanda). Quest’oggi si sono disputate come da programma tre regate in ciascuna delle tre flotte, con la prima fase di qualificazione che terminerà domani con altre due prove in agenda che stabiliranno i 47 atleti ammessi alla Gold Fleet.

Attilio Borio è stato uno dei protagonisti principali di questo day-1 nella flotta rossa, ottenendo un secondo ed un primo posto nelle due regate inaugurali e scartando la dodicesima piazza della terza per issarsi di fatto in vetta alla classifica generale della rassegna iridata con 3 punti netti al pari del padrone di casa irlandese Finn Lynch (1-2-4 nel gruppo blu).

La graduatoria ovviamente è molto corta e tutto potrà cambiare nei prossimi giorni, ma la partenza può considerarsi positiva in casa Italia anche per Lorenzo Brando Chiavarini (8-18-5 nella flotta blu), 20° con 13 punti netti, e per Dimitri Peroni (17-12-3 nel gruppo giallo), 28° con 15 punti. Virtualmente in zona qualificazione per la flotta Gold anche Alessandro Cirinei e Pietro Giacomoni, 43° e 44°.

Ricordiamo che sono assenti a Dublino gli azzurri Cesare Barabino e Antonio Pascali, selezionati per rappresentare il Paese ospitante ai Giochi del Mediterraneo in Puglia.