US Open, termina in finale il sogno di Cobolli e Bencic: nel doppio misto vincono Mensik e Muchova

Si ferma ad un passo dal traguardo il sogno di Flavio Cobolli e della svizzera Belinda Bencic, accreditati della quarta testa di serie nel tabellone di doppio misto degli US Open 2026 di tennis: nell’ultimo atto del torneo l’azzurro e l’elvetica vengono battuti dai cechi Karolina Muchova e Jakub Mensik con lo score di 6-3 1-6 [10-6] dopo un’ora e tredici minuti di battaglia.

Nel primo set risulta decisivo lo strappo ottenuto dai cechi a trenta nel quarto game, che consente loro di scappare sul 3-1 e di non farsi più riprendere dalla coppia italo-elvetica fino al 6-3 conclusivo. Nella seconda frazione la musica cambia, i game si fanno equilibrati, con Cobolli e Bencic che sono cinici sui deciding point, vincendone ben 4 dall’1-1 ed andando a pareggiare i conti sul 6-1.

Nel match tiebreak che assegna il titolo, dall’1-1 i cechi scappano sul 4-1, difendono il minibreak di margine e poi dal 6-4 volano sul 9-4. Cobolli e Bencic annullano i primi due championship point, ma sul terzo Mensik mette a segno un ace e chiude i conti sul 10-6. Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con i cechi che vincono 57 punti contro i 54 di Cobolli e Bencic, facendo meglio con la prima di servizio, 79%-67%, ma concedendo qualcosa con la seconda, 47%-62%.

Nel corso della notte italiana si erano disputate anche le semifinali, ancora con le regole viste il giorno prima per ottavi e quarti, con set a quattro game e tiebreak sul 4-4. L’azzurro e l’elvetica avevano piegato la coppia, in campo e nella vita, composta dall’ucraina Elina Svitolina e dal francese Gael Monfils con lo score di 4-5 (7) 4-1 [10-5] in un’ora ed un quarto di gioco, mentre i cechi avevano superato i russi Mirra Andreeva ed Andrey Rublev per 5-4 (6) 3-5 [11-9] dopo un’ora e 23 minuti.