Tennis
US Open 2026, wild card per Stan Wawrinka e per Serena e Venus Williams
Dopo le polemiche degli scorsi giorni arriva la wild card per l’elvetico Stan Wawrinka: gli organizzatori degli US Open 2026 di tennis hanno concesso l’invito all’elvetico nel tabellone di singolare maschile ed alle sorelle Serena e Venus Williams nel main draw di doppio femminile.
Per lo svizzero si tratterà dell’ultima partecipazione in carriera ad un torneo del Grand Slam, a dieci anni esatti dalla sua vittoria agli US Open, mentre le sorelle Williams hanno vinto in doppio a New York in due occasioni, nel 1999 e nel 2009.
Nel tabellone di singolare maschile l’invito per lo svizzero arriva grazie all’infortunio dello statunitense Patrick Kypson, che libera così una wild card, prontamente riassegnata dagli organizzatori a Wawrinka, che nell’ultima stagione agonistica parteciperà così a tutti i tornei dello Slam.