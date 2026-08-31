US Open 2026, Stefanini si regala il derby con Paolini. Avanzano Pegula e Svitolina

Nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità l’americana Jessica Pegula e l’ucraina Elina Svitolina.

La croata Donna Vekic regola l’australiana Talia Gibson 6-2 4-6 6-3 al termine di una battaglia di due ore e trentasei minuti. Ritorno con vittoria per Jasmine Paolini. L’azzurra, numero diciannove del tabellone, doma la slovena Veronika Erjavec 6-3 3-6 6-4 in un’ora e quarantasette minuti. L’uzbeka Kamilla Rakhimova sorprende la ceca Barbora Krejcikova, testa di serie numero ventisette, 7-6(4) 6-2 in un’ora e cinquantacinque minuti. La russa Polina Iatchenko rimonta la messicana Renata Zarazua 4-6 6-4 7-6(7) al termine di una maratona di tre ore e trentasei minuti.

L’americana Jessica Pegula, testa di serie numero tre, travolge la romena Elena Gabriela Ruse 6-3 6-2 in un’ora e ventitré minuti. L’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero nove, annichilisce l’argentina Solana Sierra 6-1 6-2 in soli cinquantatré minuti. La canadese Leylah Fernandez, trentunesima testa di serie, elimina la cinese Shuai Zhang 6-3 6-2 in un’ora e sedici minuti. La tailandese Lanlana Tararudee regola 6-3 6-7(4) 6-2 la qualificata americana Elvina Kalieva. L’ucraina Marta Kostyuk, testa di serie numero undici, travolge la qualificata australiana Storm Hunter 6-4 6-1 in un’ora e otto minuti. Nello scontro tra wild card in chiusura di programma Sofia Kenin regola la connazionale Venus Williams 6-2 7-6(6) in un’ora e quarantanove minuti dopo aver annullato sette palle set nel secondo parziale.

Lucrezia Stefanini, numero 119 WTA, doma l’ucraina Dayana Yastremska 6-3 4-6 6-1 in due ore e quattordici minuti e si regala il derby con Jasmine Paolini. La cinese Xinyu Wang liquida la colombiana Emiliana Arango 6-4 6-2 in un’ora e diciotto minuti. La ceca Karolina Pliskova, numero 57 WTA, rimonta la belga Hanne Vandewinkel 2-6 7-5 6-3 in due ore e trentuno minuti. La russa Ekaterina Alexandrova, testa di serie numero diciotto, travolge l’americana McCartney Kessler 6-2 6-2 in un’ora e sette minuti.

La britannica Katie Boulter regola la wild card americana Carol Youngsuh Lee 6-4 3-6 6-0 in due ore e trentasei minuti. L’australiana Taylah Preston batte l’americana Alycia Parks 6-3 6-3 in un’ora e otto minuti. La pioggia interrompe il match tra Petra Marcinko e l’australiana Kimberly Birrell sul 6-3 6-6(3-3) a favore della croata. Rinviato a oggi anche il match tra l’americana Emma Navarro e la francese Lois Boisson: la statunitense conduce 7-6(6) 4-2.