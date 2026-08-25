US Open 2026, Serena Williams/Carlos Alcaraz vanno in crescendo e superano il primo turno nel doppio misto

Grande spettacolo all’Arthur Ashe Stadium per il debutto dell’affascinante coppia formata da Serena Williams e Carlos Alcaraz nel torneo di doppio misto valevole per gli US Open 2026. Il binomio ispano-americano ci ha messo alcuni game per entrare in partita, venendo fuori alla distanza e vincendo in due set per 5-3 4-1 sulla neozelandese Erin Routliffe ed il britannico Lloyd Glasspool.

Serena e Carlos, ammessi grazie ad una wild card, hanno superato dunque il primo turno in poco meno di un’ora di gioco (58 minuti) e torneranno in campo a breve per affrontare ai quarti di finale la formazione composta dall’azzurro Flavio Cobolli e la svizzera Belinda Bencic, che ha sconfitto a sorpresa Taylor Townsend/Alexander Zverev.

Avvio shock per i beniamini del pubblico, con Alcaraz che commette un doppio fallo e perde subito il servizio consentendo a Routliffe/Glasspool (specialisti provenienti dalle qualificazioni) di scappare via sul 3-1. Lo spagnolo e l’americana annullano due set point nel quinto gioco, aggiudicandoselo al deciding point e pareggiando i conti sul 3-3 per poi ribaltare del tutto la situazione fino al 5-3.

L’inerzia è ormai tutta in favore di Williams/Alcaraz, che prendono il sopravvento anche nel secondo set allungando sul 3-0 al termine di un parziale di sette giochi vinti consecutivamente. Routliffe/Glasspool hanno un ultimo sussulto ed evitano il “cappotto” cancellando due match point di fila nel quarto game, ma ormai è tardi e gli ex n.1 al mondo WTA e ATP di singolare chiudono i conti tenendo a zero il turno di servizio conclusivo del murciano.