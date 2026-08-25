US Open 2026: Passaro, Guerrieri e Cecchinato si prendono l’accesso al secondo turno

Tre vittorie e quattro sconfitte per quanto riguarda il contingente italiano nelle qualificazioni degli US Open all’interno della prima giornata. A Flushing Meadows si cerca di capire chi sarà all’interno del main draw, e il tabellone cadetto già mostra cose interessanti a livello tricolore. Il tutto in attesa degli incontri odierni: Pellegrino-Colton Smith, Nardi-Cinà e Giustino-Dimitrov.

In apertura di programma arriva una bella vittoria per Marco Cecchinato, che fatica a lungo a ottenere un break, ma è quel che gli basta per sconfiggere con il punteggio di 7-6(4) 6-3 il mai semplice britannico Liam Broady. Adesso al secondo turno il lituano e numero 14 del seeding cadetto Vilius Gaubas. Nello stesso spot del siciliano lotta furiosa per Stefano Travaglia, che però non riesce ad avere ragione dell’altro britannico Harry Wendelken, che s’impone per 6-4 3-6 6-3.

E fa sorridere anche Andrea Guerrieri, che supera un ostacolo non semplice come il danese August Holmgren, sconfitto per 6-3 6-7(4) 6-2 al termine di un match dai mille volti. Per lui ci sarà il ventenne austriaco Joel Schwärzler, già ex numero 1 al mondo delle classifiche junior. Molto bravo, poi, Francesco Passaro a battere per 7-6(3) 6-2 il britannico Felix Gill: lo attende ora il tedesco Tom Gentzsch.

Niente da fare, invece, per Raul Brancaccio, che vince solo tre game contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild (6-2 6-1). Per quel che riguarda Stefano Napolitano, invece, finisce 7-5 6-4 a favore dell’americano Mackenzie McDonald, abituato anche a palcoscenici più importanti con maggiore frequenza. Sconfitto in rimonta anche Francesco Maestrelli, rimontato e battuto per 6-7(2) 6-3 6-1 dal britannico e numero 7 del tabellone Toby Samuel.