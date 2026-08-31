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Us Open 2026 p. 2: Djokovic è già fuori dal torneo!
Uno dei grandi favoriti, Novak Djokovic, crolla al quinto set contro Mariano Navone ed esce subito di scena. Il serbo interrompe così una striscia di 78 primi turni vinti consecutivamente negli Slam: era dagli Australian Open 2006 che Djokovic non veniva eliminato all’esordio in un major.
Il serbo non aveva mai perso nella primissima domenica di uno Slam.
In una giornata in parte condizionata dalla pioggia, arrivano invece buone notizie per il tennis italiano: Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini superano il primo turno e si affronteranno al secondo in un derby.
Di questo e di tutto lo US Open 2026 parleremo a TennisMania, in diretta dalle 8 alle 9 sul canale YouTube OA Sport.
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