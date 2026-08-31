US Open 2026 oggi in tv: orari 31 agosto, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Oggi, lunedì 31 agosto, seconda giornata degli incontri degli US Open 2026, l’ultimo Major della stagione. New York si prepara a riabbracciare Carlos Alcaraz. Il campione in carica degli US Open torna in campo in singolare dopo 139 giorni dall’ultima partita, disputata a Barcellona contro Otto Virtanen. Da quel successo è iniziato un lungo stop a causa di un problema al polso, costato allo spagnolo la partecipazione sia al Roland Garros sia a Wimbledon.

Contro Roman Safiullin, dunque, non ci sarà soltanto un primo turno da superare. La sfida sull’Arthur Ashe Stadium sarà soprattutto un test per capire a che punto sia il recupero di Alcaraz. Il russo, però, non è un avversario comodo: potente e capace di giocare a ritmi elevati, ha già battuto lo spagnolo nel 2023 a Parigi-Bercy. Una ragione in più per considerare il match uno degli appuntamenti più attesi della giornata.

Prima di Alcaraz sarà in campo Aryna Sabalenka, chiamata a ritrovare fiducia dopo un periodo complicato, mentre in serata toccherà a Ben Shelton, impegnato contro Tallon Griekspoor in un confronto che si preannuncia molto equilibrato.

Grande interesse anche al Louis Armstrong Stadium per Stefanos Tsitsipas-Arthur Fils. Il greco è alla ricerca della continuità e delle certezze che lo avevano portato ai vertici del tennis mondiale; dall’altra parte ci sarà un Fils in piena crescita, reduce dal primo Masters 1000 della carriera conquistato a Cincinnati. Il francese arriva quindi a New York con ambizioni importanti e la possibilità di confermare il salto di qualità compiuto nelle ultime settimane.

La giornata degli azzurri si apre con Matteo Berrettini, che sul Grandstand ritrova Stan Wawrinka, già affrontato a Wimbledon. Lo svizzero, entrato nel tabellone grazie a una wild card, resta un avversario esperto e ancora molto pericoloso. Luciano Darderi sfiderà invece Harry Wendelken sul Court 5. Dopo settimane particolarmente intense, l’italiano dovrà ritrovare soprattutto brillantezza e condizioni fisiche. Sul Court 10 Matteo Arnaldi affronterà James Duckworth, australiano reduce da un ottimo percorso a Winston-Salem. Un debutto da non sottovalutare. Sul Court 6, spazio a Elisabetta Cocciaretto contro Katerina Siniakova. Oltre al risultato, per l’azzurra sarà fondamentale valutare le risposte del ginocchio, uno degli elementi più delicati in vista del prosieguo del torneo. Proseguirà, infine, la sfida di Federico Cinà, interrotta per pioggia nel day-1.

La seconda giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Lunedì 30 agosto (orari italiani)

ARTHUR ASHE STADIUM — ore 17:30

1. 1° Turno femminile

Aryna Sabalenka [1] vs. Camila Osorio (COL)

2. 1° Turno maschile

Roman Safiullin vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2]

ARTHUR ASHE STADIUM — ore 01:00

1. 1° Turno maschile

Ben Shelton (USA) [8] vs. Tallon Griekspoor (NED)

2. 1° Turno femminile

Naomi Osaka (JPN) [13] vs. Anastasia Zakharova

LOUIS ARMSTRONG STADIUM — ore 17:00

1. 1° Turno maschile

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Arthur Fils (FRA) [10]

2. 1° Turno femminile

Ashlyn Krueger (USA) vs. Amanda Anisimova (USA) [10]

LOUIS ARMSTRONG STADIUM — ore 01:00

1. 1° Turno femminile

Iga Swiatek (POL) [8] vs. Xiyu Wang (CHN)

2. 1° Turno maschile

Martin Damm (USA) vs. Frances Tiafoe (USA) [11]

GRANDSTAND — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Sinja Kraus (AUT) vs. Karolina Muchova (CZE) [7]

Non prima delle 18:30

2. 1° Turno femminile

Emma Navarro (USA) [26] vs. Lois Boisson (FRA)

3. 1° Turno femminile

Maja Chwalinska (POL) [20] vs. Taylor Townsend (USA)

4. 1° Turno maschile

Matteo Berrettini (ITA) vs. Stan Wawrinka (SUI)

Non prima delle 23:00

5. 1° Turno maschile

Felix Auger-Aliassime (CAN) [3] vs. Rinky Hijikata (AUS)

COURT 5 — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Sara Bejlek (CZE) [28] vs. Cristina Bucsa (ESP)

2. 1° Turno femminile

Anna Blinkova vs. Anna Kalinskaya [21]

3. 1° Turno maschile

Luciano Darderi (ITA) [21] vs. Harry Wendelken (GBR)

4. 1° Turno maschile

Jakub Mensik (CZE) [17] vs. Shintaro Mochizuki (JPN)

COURT 6 — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Mananchaya Sawangkaew (THA) vs. Panna Udvardy (HUN)

Non prima delle 18:30

2. 1° Turno maschile

Thiago Agustin Tirante (ARG) vs. Adrian Mannarino (FRA)

3. 1° Turno maschile

Jurij Rodionov (AUT) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

4. 1° Turno maschile

Yannick Hanfmann (GER) vs. Alejandro Tabilo (CHI) [25]

5. 1° Turno femminile

Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs. Katerina Siniakova (CZE)

COURT 7 — ore 17:00

1. 1° Turno maschile

Otto Virtanen (FIN) vs. Andrey Rublev [23]

Non prima delle 18:30

2. 1° Turno maschile

Aleksandar Vukic (AUS) vs. Rei Sakamoto (JPN)

3. 1° Turno femminile

Daria Snigur (UKR) vs. Diana Shnaider [15]

4. 1° Turno maschile

Alexander Blockx (BEL) [28] vs. Tomas Barrios Vera (CHI)

COURT 9 — ore 19:00

1. 1° Turno femminile

Tamara Zidansek (SLO) vs. Maria Timofeeva (UZB)

Non prima delle 21:00

2. 1° Turno femminile

Viktorija Golubic (SUI) vs. Diane Parry (FRA)

COURT 10 — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Elsa Jacquemot (FRA) vs. Marie Bouzkova (CZE) [25]

Non prima delle 19:00

2. 1° Turno maschile

Matteo Arnaldi (ITA) [30] vs. James Duckworth (AUS)

3. 1° Turno femminile

Julia Grabher (AUT) vs. Sorana Cirstea (ROU) [16]

Non prima delle 23:00

4. 1° Turno femminile

Maya Joint (AUS) vs. Liudmila Samsonova

COURT 11 — ore 17:00

1. 1° Turno maschile

Valentin Vacherot (MON) [22] vs. Aleksandar Kovacevic (USA)

Non prima delle 18:30

2. 1° Turno maschile

Sebastian Gorzny (USA) vs. Raphael Collignon (BEL)

3. 1° Turno femminile

Anouk Koevermans (NED) vs. Caty McNally (USA)

Non prima delle 20:30

4. 1° Turno femminile

Katie Volynets (USA) vs. Linda Noskova (CZE) [6]

5. 1° Turno maschile

Roman Andres Burruchaga (ARG) vs. Karen Khachanov

COURT 12 — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Harriet Dart (GBR) vs. Peyton Stearns (USA)

Non prima delle 18:30

2. 1° Turno maschile

Martin Landaluce (ESP) vs. Jacob Fearnley (GBR)

3. 1° Turno maschile

Damir Dzumhur (BIH) vs. Hubert Hurkacz (POL)

Non prima delle 20:00

4. 1° Turno femminile

Ann Li (USA) [29] vs. Antonia Ruzic (CRO)

5. 1° Turno maschile

Grigor Dimitrov (BUL) vs. Alexei Popyrin (AUS)

COURT 13 — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Lilli Tagger (AUT) vs. Tamara Korpatsch (GER)

Non prima delle 18:30

2. 1° Turno femminile

Kimberly Birrell (AUS) vs. Petra Marcinko (CRO)

3. 1° Turno femminile

Nadia Podoroska (ARG) vs. Simona Waltert (SUI)

4. 1° Turno maschile

Juncheng Shang (CHN) vs. Marco Trungelliti (ARG)

5. 1° Turno maschile

Quentin Halys (FRA) vs. Facundo Diaz Acosta (ARG)

COURT 15 — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Anhelina Kalinina (UKR) vs. Himeno Sakatsume (JPN)

2. 1° Turno femminile

Aoi Ito (JPN) vs. Oksana Selekhmeteva (ESP)

3. 1° Turno maschile

Dalibor Svrcina (CZE) vs. Valentin Royer (FRA)

STADIUM 17 — ore 17:00

1. 1° Turno femminile

Qinwen Zheng (CHN) vs. Kristina Liutova

Non prima delle 18:30

2. 1° Turno maschile

Alex Michelsen (USA) vs. Federico Cinà (ITA)

3. 1° Turno maschile

Brandon Nakashima (USA) [16] vs. Sebastian Baez (ARG)

Non prima delle 20:00

4. 1° Turno femminile

Sloane Stephens (USA) vs. Clara Tauson (DEN)

Non prima delle 22:30

5. 1° Turno maschile

Nuno Borges (POR) vs. Learner Tien (USA) [14]

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport