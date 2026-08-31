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US Open 2026 oggi in tv: orari 31 agosto, ordine di gioco, streaming, italiani in campo
Oggi, lunedì 31 agosto, seconda giornata degli incontri degli US Open 2026, l’ultimo Major della stagione. New York si prepara a riabbracciare Carlos Alcaraz. Il campione in carica degli US Open torna in campo in singolare dopo 139 giorni dall’ultima partita, disputata a Barcellona contro Otto Virtanen. Da quel successo è iniziato un lungo stop a causa di un problema al polso, costato allo spagnolo la partecipazione sia al Roland Garros sia a Wimbledon.
Contro Roman Safiullin, dunque, non ci sarà soltanto un primo turno da superare. La sfida sull’Arthur Ashe Stadium sarà soprattutto un test per capire a che punto sia il recupero di Alcaraz. Il russo, però, non è un avversario comodo: potente e capace di giocare a ritmi elevati, ha già battuto lo spagnolo nel 2023 a Parigi-Bercy. Una ragione in più per considerare il match uno degli appuntamenti più attesi della giornata.
Prima di Alcaraz sarà in campo Aryna Sabalenka, chiamata a ritrovare fiducia dopo un periodo complicato, mentre in serata toccherà a Ben Shelton, impegnato contro Tallon Griekspoor in un confronto che si preannuncia molto equilibrato.
Grande interesse anche al Louis Armstrong Stadium per Stefanos Tsitsipas-Arthur Fils. Il greco è alla ricerca della continuità e delle certezze che lo avevano portato ai vertici del tennis mondiale; dall’altra parte ci sarà un Fils in piena crescita, reduce dal primo Masters 1000 della carriera conquistato a Cincinnati. Il francese arriva quindi a New York con ambizioni importanti e la possibilità di confermare il salto di qualità compiuto nelle ultime settimane.
La giornata degli azzurri si apre con Matteo Berrettini, che sul Grandstand ritrova Stan Wawrinka, già affrontato a Wimbledon. Lo svizzero, entrato nel tabellone grazie a una wild card, resta un avversario esperto e ancora molto pericoloso. Luciano Darderi sfiderà invece Harry Wendelken sul Court 5. Dopo settimane particolarmente intense, l’italiano dovrà ritrovare soprattutto brillantezza e condizioni fisiche. Sul Court 10 Matteo Arnaldi affronterà James Duckworth, australiano reduce da un ottimo percorso a Winston-Salem. Un debutto da non sottovalutare. Sul Court 6, spazio a Elisabetta Cocciaretto contro Katerina Siniakova. Oltre al risultato, per l’azzurra sarà fondamentale valutare le risposte del ginocchio, uno degli elementi più delicati in vista del prosieguo del torneo. Proseguirà, infine, la sfida di Federico Cinà, interrotta per pioggia nel day-1.
La seconda giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI
Lunedì 30 agosto (orari italiani)
ARTHUR ASHE STADIUM — ore 17:30
1. 1° Turno femminile
Aryna Sabalenka [1] vs. Camila Osorio (COL)
2. 1° Turno maschile
Roman Safiullin vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2]
ARTHUR ASHE STADIUM — ore 01:00
1. 1° Turno maschile
Ben Shelton (USA) [8] vs. Tallon Griekspoor (NED)
2. 1° Turno femminile
Naomi Osaka (JPN) [13] vs. Anastasia Zakharova
LOUIS ARMSTRONG STADIUM — ore 17:00
1. 1° Turno maschile
Stefanos Tsitsipas (GRE) vs. Arthur Fils (FRA) [10]
2. 1° Turno femminile
Ashlyn Krueger (USA) vs. Amanda Anisimova (USA) [10]
LOUIS ARMSTRONG STADIUM — ore 01:00
1. 1° Turno femminile
Iga Swiatek (POL) [8] vs. Xiyu Wang (CHN)
2. 1° Turno maschile
Martin Damm (USA) vs. Frances Tiafoe (USA) [11]
GRANDSTAND — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Sinja Kraus (AUT) vs. Karolina Muchova (CZE) [7]
Non prima delle 18:30
2. 1° Turno femminile
Emma Navarro (USA) [26] vs. Lois Boisson (FRA)
3. 1° Turno femminile
Maja Chwalinska (POL) [20] vs. Taylor Townsend (USA)
4. 1° Turno maschile
Matteo Berrettini (ITA) vs. Stan Wawrinka (SUI)
Non prima delle 23:00
5. 1° Turno maschile
Felix Auger-Aliassime (CAN) [3] vs. Rinky Hijikata (AUS)
COURT 5 — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Sara Bejlek (CZE) [28] vs. Cristina Bucsa (ESP)
2. 1° Turno femminile
Anna Blinkova vs. Anna Kalinskaya [21]
3. 1° Turno maschile
Luciano Darderi (ITA) [21] vs. Harry Wendelken (GBR)
4. 1° Turno maschile
Jakub Mensik (CZE) [17] vs. Shintaro Mochizuki (JPN)
COURT 6 — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Mananchaya Sawangkaew (THA) vs. Panna Udvardy (HUN)
Non prima delle 18:30
2. 1° Turno maschile
Thiago Agustin Tirante (ARG) vs. Adrian Mannarino (FRA)
3. 1° Turno maschile
Jurij Rodionov (AUT) vs. Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
4. 1° Turno maschile
Yannick Hanfmann (GER) vs. Alejandro Tabilo (CHI) [25]
5. 1° Turno femminile
Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs. Katerina Siniakova (CZE)
COURT 7 — ore 17:00
1. 1° Turno maschile
Otto Virtanen (FIN) vs. Andrey Rublev [23]
Non prima delle 18:30
2. 1° Turno maschile
Aleksandar Vukic (AUS) vs. Rei Sakamoto (JPN)
3. 1° Turno femminile
Daria Snigur (UKR) vs. Diana Shnaider [15]
4. 1° Turno maschile
Alexander Blockx (BEL) [28] vs. Tomas Barrios Vera (CHI)
COURT 9 — ore 19:00
1. 1° Turno femminile
Tamara Zidansek (SLO) vs. Maria Timofeeva (UZB)
Non prima delle 21:00
2. 1° Turno femminile
Viktorija Golubic (SUI) vs. Diane Parry (FRA)
COURT 10 — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Elsa Jacquemot (FRA) vs. Marie Bouzkova (CZE) [25]
Non prima delle 19:00
2. 1° Turno maschile
Matteo Arnaldi (ITA) [30] vs. James Duckworth (AUS)
3. 1° Turno femminile
Julia Grabher (AUT) vs. Sorana Cirstea (ROU) [16]
Non prima delle 23:00
4. 1° Turno femminile
Maya Joint (AUS) vs. Liudmila Samsonova
COURT 11 — ore 17:00
1. 1° Turno maschile
Valentin Vacherot (MON) [22] vs. Aleksandar Kovacevic (USA)
Non prima delle 18:30
2. 1° Turno maschile
Sebastian Gorzny (USA) vs. Raphael Collignon (BEL)
3. 1° Turno femminile
Anouk Koevermans (NED) vs. Caty McNally (USA)
Non prima delle 20:30
4. 1° Turno femminile
Katie Volynets (USA) vs. Linda Noskova (CZE) [6]
5. 1° Turno maschile
Roman Andres Burruchaga (ARG) vs. Karen Khachanov
COURT 12 — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Harriet Dart (GBR) vs. Peyton Stearns (USA)
Non prima delle 18:30
2. 1° Turno maschile
Martin Landaluce (ESP) vs. Jacob Fearnley (GBR)
3. 1° Turno maschile
Damir Dzumhur (BIH) vs. Hubert Hurkacz (POL)
Non prima delle 20:00
4. 1° Turno femminile
Ann Li (USA) [29] vs. Antonia Ruzic (CRO)
5. 1° Turno maschile
Grigor Dimitrov (BUL) vs. Alexei Popyrin (AUS)
COURT 13 — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Lilli Tagger (AUT) vs. Tamara Korpatsch (GER)
Non prima delle 18:30
2. 1° Turno femminile
Kimberly Birrell (AUS) vs. Petra Marcinko (CRO)
3. 1° Turno femminile
Nadia Podoroska (ARG) vs. Simona Waltert (SUI)
4. 1° Turno maschile
Juncheng Shang (CHN) vs. Marco Trungelliti (ARG)
5. 1° Turno maschile
Quentin Halys (FRA) vs. Facundo Diaz Acosta (ARG)
COURT 15 — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Anhelina Kalinina (UKR) vs. Himeno Sakatsume (JPN)
2. 1° Turno femminile
Aoi Ito (JPN) vs. Oksana Selekhmeteva (ESP)
3. 1° Turno maschile
Dalibor Svrcina (CZE) vs. Valentin Royer (FRA)
STADIUM 17 — ore 17:00
1. 1° Turno femminile
Qinwen Zheng (CHN) vs. Kristina Liutova
Non prima delle 18:30
2. 1° Turno maschile
Alex Michelsen (USA) vs. Federico Cinà (ITA)
3. 1° Turno maschile
Brandon Nakashima (USA) [16] vs. Sebastian Baez (ARG)
Non prima delle 20:00
4. 1° Turno femminile
Sloane Stephens (USA) vs. Clara Tauson (DEN)
Non prima delle 22:30
5. 1° Turno maschile
Nuno Borges (POR) vs. Learner Tien (USA) [14]
PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)
Diretta streaming: SkyGo, NOW, SuperTennis+, sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport