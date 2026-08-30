US Open 2026 oggi in tv: orari 30 agosto, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Ci siamo: sono prossimi a partire gli US Open 2026, quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione maschile. Si riparte nel segno di un’incertezza abbastanza generale su parecchi fronti, perché sia tra gli uomini che tra le donne, forse, i veri favori del pronostico non ci sono.

Quest’oggi i riflettori sono puntati, a livello internazionale, soprattutto su Jessica Pegula al femminile e, naturalmente, Novak Djokovic al maschile, con l’una posta in sessione diurna e l’altra in serale. Debutta subito Jasmine Paolini in casa Italia, ma non è l’unica: ci sarà anche Lucrezia Stefanini, che dopo le qualificazioni cerca di imbastire assieme alla corregionale un derby di secondo turno. In campo maschile, sempre dal tabellone cadetto, entra in scena anche Federico Cinà.

La prima giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI

Domenica 30 agosto

Arthur Ashe Stadium

Sessione diurna

Ore 18:00 Pegula (USA) [3]-Ruse (ROU) – 1° turno donne

Medvedev [7]-Gaston (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Sessione serale

Ore 1:00 Navone (ARG)-Djokovic (SRB) [4] – 1° turno uomini

V. Williams (USA) [WC]-Kenin (USA) [WC] – 1° turno donne

Louis Armstrong Stadium

Sessione diurna

Ore 17:00 Paolini (ITA) [19]-Erjavec (SLO) – 1° turno donne

Wong (HKG) [Q]-Paul (USA) [20] – 1° turno uomini

Sessione serale

Ore 1:00 Svitolina (UKR) [9]-Sierra (ARG) – 1° turno donne

Bublik (KAZ) [15]-Wolf (USA) [WC] – 1° turno uomini

Grandstand

Ore 17:00 Lehecka (CZE) [18]-Carreno Busta (ESP) – 1° turno uomini

Kostyuk (UKR) [11]-Hunter (AUS) [Q] – 1° turno donne

Kecmanovic (SRB)-Shapovalov (CAN) – 1° turno uomini

NP Ore 23:00 Navarro (USA) [26]-Boisson (FRA) – 1° turno donne

Stadium 17

Ore 17:00 Rakhimova (UZB)-Krejcikova (CZE) [27] – 1° turno donne

Zhang (CHN)-Fernandez (CAN) [31] – 1° turno donne

Faria (POR)-Brooksby (USA) – 1° turno uomini

NP Ore 23:00 Michelsen (USA)-Cinà (ITA) [Q] – 1° turno uomini

Court 5

Ore 17:00 Gibson (AUS)-Vekic (CRO) – 1° turno donne

van Assche (FRA)-Norrie (GBR) [29] – 1° turno uomini

Lee (USA) [WC]-Boulter (GBR) – 1° turno donne

Landaluce (ESP)-Fearnley (GBR) – 1° turno uomini

Court 6

Ore 17:00 Zarazua (MEX)-Iatcenko [Q] – 1° turno donne

Arango (COL)-Xinyu Wang (CHN) – 1° turno donne

Tirante (ARG)-Mannarino (FRA) – 1° turno uomini

Etcheverry (ARG) [27]-Kopriva (CZE) – 1° turno uomini

Court 7

Ore 17:00 Shimabukuro (JPN)-Rinderknech (FRA) [26] – 1° turno uomini

Stefanini (ITA) [Q]-Yastremska (UKR) – 1° turno donne

Vukic (AUS)-Sakamoto (JPN) [Q] – 1° turno uomini

Birrell (AUS)-Marcinko (CRO) – 1° turno donne

Court 10

Ore 17:00 Prizmic (CRO)-Shevchenko (KAZ) – 1° turno uomini

Samuel (GBR) [Q]-Machac (CZE) – 1° turno uomini

Court 11

Ore 17:00 Wu (CHN)-Walton (AUS) – 1° turno uomini

Kalieva (USA) [Q]-Tararudee (THA) – 1° turno donne

Kessler (USA)-Alexandrova [18] – 1° turno donne

Gorzny (USA) [WC]-Collignon (BEL) – 1° turno uomini

Court 12

Ore 17:00 Majchrzak (POL)-Medjedovic (SRB) – 1° turno uomini

Harris (RSA) [Q]-Kennedy (USA) [WC] – 1° turno uomini

Vandewinkel (BEL)-Pliskova (CZE) – 1° turno donne

Preston (AUS) [WC]-Parks (USA) – 1° turno donne

Court 13

Ore 17:00 Merida (ESP)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini

Munar (ESP)-Atmane (FRA) – 1° turno uomini

PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport