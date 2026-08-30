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US Open 2026 oggi in tv: orari 30 agosto, ordine di gioco, streaming, italiani in campo
Ci siamo: sono prossimi a partire gli US Open 2026, quarto e ultimo torneo del Grande Slam della stagione maschile. Si riparte nel segno di un’incertezza abbastanza generale su parecchi fronti, perché sia tra gli uomini che tra le donne, forse, i veri favori del pronostico non ci sono.
Quest’oggi i riflettori sono puntati, a livello internazionale, soprattutto su Jessica Pegula al femminile e, naturalmente, Novak Djokovic al maschile, con l’una posta in sessione diurna e l’altra in serale. Debutta subito Jasmine Paolini in casa Italia, ma non è l’unica: ci sarà anche Lucrezia Stefanini, che dopo le qualificazioni cerca di imbastire assieme alla corregionale un derby di secondo turno. In campo maschile, sempre dal tabellone cadetto, entra in scena anche Federico Cinà.
La prima giornata degli US Open si aprirà alle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su SuperTennis (con SuperTennis Plus azionabile via telecomando), nonché su Sky Sport, che mette a disposizione sette canali (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253 e 254). Diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.
ORDINE DI GIOCO US OPEN 2026 OGGI
Domenica 30 agosto
Arthur Ashe Stadium
Sessione diurna
Ore 18:00 Pegula (USA) [3]-Ruse (ROU) – 1° turno donne
Medvedev [7]-Gaston (FRA) [Q] – 1° turno uomini
Sessione serale
Ore 1:00 Navone (ARG)-Djokovic (SRB) [4] – 1° turno uomini
V. Williams (USA) [WC]-Kenin (USA) [WC] – 1° turno donne
Louis Armstrong Stadium
Sessione diurna
Ore 17:00 Paolini (ITA) [19]-Erjavec (SLO) – 1° turno donne
Wong (HKG) [Q]-Paul (USA) [20] – 1° turno uomini
Sessione serale
Ore 1:00 Svitolina (UKR) [9]-Sierra (ARG) – 1° turno donne
Bublik (KAZ) [15]-Wolf (USA) [WC] – 1° turno uomini
Grandstand
Ore 17:00 Lehecka (CZE) [18]-Carreno Busta (ESP) – 1° turno uomini
Kostyuk (UKR) [11]-Hunter (AUS) [Q] – 1° turno donne
Kecmanovic (SRB)-Shapovalov (CAN) – 1° turno uomini
NP Ore 23:00 Navarro (USA) [26]-Boisson (FRA) – 1° turno donne
Stadium 17
Ore 17:00 Rakhimova (UZB)-Krejcikova (CZE) [27] – 1° turno donne
Zhang (CHN)-Fernandez (CAN) [31] – 1° turno donne
Faria (POR)-Brooksby (USA) – 1° turno uomini
NP Ore 23:00 Michelsen (USA)-Cinà (ITA) [Q] – 1° turno uomini
Court 5
Ore 17:00 Gibson (AUS)-Vekic (CRO) – 1° turno donne
van Assche (FRA)-Norrie (GBR) [29] – 1° turno uomini
Lee (USA) [WC]-Boulter (GBR) – 1° turno donne
Landaluce (ESP)-Fearnley (GBR) – 1° turno uomini
Court 6
Ore 17:00 Zarazua (MEX)-Iatcenko [Q] – 1° turno donne
Arango (COL)-Xinyu Wang (CHN) – 1° turno donne
Tirante (ARG)-Mannarino (FRA) – 1° turno uomini
Etcheverry (ARG) [27]-Kopriva (CZE) – 1° turno uomini
Court 7
Ore 17:00 Shimabukuro (JPN)-Rinderknech (FRA) [26] – 1° turno uomini
Stefanini (ITA) [Q]-Yastremska (UKR) – 1° turno donne
Vukic (AUS)-Sakamoto (JPN) [Q] – 1° turno uomini
Birrell (AUS)-Marcinko (CRO) – 1° turno donne
Court 10
Ore 17:00 Prizmic (CRO)-Shevchenko (KAZ) – 1° turno uomini
Samuel (GBR) [Q]-Machac (CZE) – 1° turno uomini
Court 11
Ore 17:00 Wu (CHN)-Walton (AUS) – 1° turno uomini
Kalieva (USA) [Q]-Tararudee (THA) – 1° turno donne
Kessler (USA)-Alexandrova [18] – 1° turno donne
Gorzny (USA) [WC]-Collignon (BEL) – 1° turno uomini
Court 12
Ore 17:00 Majchrzak (POL)-Medjedovic (SRB) – 1° turno uomini
Harris (RSA) [Q]-Kennedy (USA) [WC] – 1° turno uomini
Vandewinkel (BEL)-Pliskova (CZE) – 1° turno donne
Preston (AUS) [WC]-Parks (USA) – 1° turno donne
Court 13
Ore 17:00 Merida (ESP)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini
Munar (ESP)-Atmane (FRA) – 1° turno uomini
PROGRAMMA US OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis (in chiaro), Sky Sport (Uno, Tennis, Max, 251, 252, 253, 254)
Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+, sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport