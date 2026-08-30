Tennis
US Open 2026, Lucrezia Stefanini piega Yastremska e si regala il derby con Jasmine Paolini
Ci sarà un derby italiano al secondo turno del tabellone di singolare femminile degli US Open 2026 di tennis: a sfidare Jasmine Paolini, numero 19 del seeding, sarà la qualificata Lucrezia Stefanini, che piega l’ucraina Dayana Yastremska con lo score di 6-3 4-6 6-1 dopo due ore ed un quarto di gioco.
Nel primo set l’azzurra non sfrutta due palle break ai vantaggi del secondo game, poi è Stefanini a doverne cancellare una sul 30-40 nel settimo gioco. Scampato il pericolo l’italiana piazza l’allungo vincente: break a quindici nell’ottavo game che vale il 5-3. Stefanini va a servire per il set, ma finisce sotto 15-40, poi però piazza quattro punti consecutivi e chiude sul 6-3 dopo 45 minuti.
Nella seconda frazione l’equilibrio si spezza nel sesto gioco, quando l’ucraina sfrutta la prima palla break avuta a disposizione sul 30-40. Yastremska va a servire per il set sul 5-3, ma ai vantaggi subisce il controbreak, poi però Stefanini non riesce a trovare l’aggancio, nel decimo game va sotto 15-40 ed al secondo set point Yastremska pareggia i conti sul 6-4 in 50 minuti.
Nella partita decisiva non c’è storia: Stefanini annulla una palla break sul 30-40 del secondo game e poi finisce per infilare sei giochi consecutivi, strappando la battuta a Yastremska a zero nel terzo gioco, ai vantaggi nel quinto ed a trenta nel settimo, guadagnandosi il passaggio del turno sul 6-1 dopo 40 minuti.
Le statistiche sottolineano la superiorità di Stefanini, che vince 99 punti contro i 79 dell’avversaria, mettendo a segno molti meno vincenti, 8 contro 36, ma anche contenendo notevolmente il conto degli errori non forzati, 10 contro 51. L’azzurra vince i punti più importanti, convertendo 5 delle 9 palle break avute a disposizione e cancellandone 5 delle 7 concesse all’ucraina.