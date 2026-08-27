Tennis
US Open 2026, Lucrezia Stefanini accede al tabellone principale
L’azzurra Lucrezia Stefanini, numero 28 del seeding cadetto, regola la wild card statunitense Julieta Pareja, sconfitta con lo score di 6-4-6-3 in un’ora e 38 minuti complessivi di gioco ed accede al tabellone principale di singolare femminile degli US Open 2026 di tennis.
Nel primo set l’azzurra va sotto nel terzo game, quando subisce il break a trenta, e la statunitense è brava a confermare lo strappo fino al 4-2. Da quel momento, però, Stefanini ribalta l’inerzia del match, agganciando l’avversaria ai vantaggi dell’ottavo gioco, per poi portare a quattro i game consecutivi conquistati, con il break a trenta nel decimo gioco che vale il 6-4 in 45 minuti.
Nella seconda frazione l’azzurra perde il servizio a zero in avvio, poi però infila tre game, strappando per due volte la battuta all’avversaria. Pareja opera il controbreak a quindici nel settimo game, ma non riesce ad agganciare Stefanini, che nell’ottavo gioco strappa ancora il servizio e, vincendo gli ultimi sette punti giocati, stacca il pass per il main draw sul 6-3 in 53 minuti.
Le statistiche sottolineano il predominio di Stefanini, che vince 62 punti contro i 53 di Pareja, mettendo a segno meno vincenti, 10-14, ma concedendo anche la metà dei gratuiti, 17-33. L’azzurra fa la differenza nei punti importanti, convertendo 5 delle 7 palle break avute a disposizione e cancellandone 5 delle 8 concesse all’avversaria.