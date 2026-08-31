US Open 2026, la pioggia ferma Cinà contro Michelsen: il punteggio esatto al momento della sospensione

La pioggia si palesa come compagna di viaggio fin dalla giornata inaugurale e rallenta la parte finale del programma della prima giornata dello US Open. Tra le partite del primo turno che gli organizzatori devono rinviare ad oggi figura il match di Federico Cinà con l’americano Alex Michelsen.

L’azzurro, dopo aver superato in maniera brillante il percorso dei tre turni di qualificazione, affronta il difficile esame rappresentato dal tennista statunitense e in caso di vittoria sfiderebbe il vincente del confronto tra l’altro americano Brandon Nakashima, testa di serie numero sedici, e l’argentino Sebastian Baez. Michelsen, al momento della sospensione, conduce per 6-4 1-1.

Lo statunitense, dopo aver annullato due palle dello 0-1, difende il servizio di apertura. Il giocatore siciliano replica per il rapido 1-1. Il set prosegue nel rispetto dei turni di battuta, nessun gioco termina ai vantaggi, e si risolve in volata: Michelsen, dopo aver firmato il 5-4 a 30, sfrutta la prima opportunità per operare il break e chiudere 6-4.

Il tennista americano riparte dal servizio dell’1-0. Il giovane azzurro, dopo aver salvato tre palle dello 0-2, sigla l’1-1. L’incontro riprenderà oggi e sarà il secondo sul Campo 17 dopo il match di singolare femminile tra la cinese Qinwen Zheng e la russa Kristina Liutova.