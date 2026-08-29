US Open 2026, gli accoppiamenti dei qualificati: Guerrieri pesca de Minaur. Cinà affronterà Michelsen, Wendelken per Darderi

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti dei qualificati per i tabelloni principali di singolare degli US Open 2026 di tennis: erano sei, a vario titolo, gli azzurri interessati, di cui quattro per aver superato i tabelloni cadetti, e due in quarto sorteggiato contro qualificati nel main draw.

Tre gli azzurri che hanno superato le qualificazioni nel singolare maschile: Andrea Guerrieri è il più sfortunato, in quanto pesca il numero 6 del seeding, l’australiano Alex de Minaur, mentre Francesco Passaro incrocerà il neerlandese Jesper De Jong, infine Federico Cinà affronterà lo statunitense Alex Michelsen.

Due gli azzurri che attendevano un qualificato: Luciano Darderi, numero 21, sfiderà il britannico Harry Wendelken, mentre Mattia Bellucci incontrerà il magiaro Zsombor Piros. Nel tabellone femminile la qualificata azzurra Lucrezia Stefanini esordirà contro l’ucraina Dayana Yastremska.

PRIMO TURNO ITALIANI US OPEN 2026

Tabellone singolare maschile

Flavio Cobolli (Italia, 5) c. Francisco Comesaña (Argentina)

Lorenzo Musetti (Italia, 13) c. Arthur Fery (Gran Bretagna)

Luciano Darderi (Italia, 21) c. Harry Wendelken (Gran Bretagna, Q)

Matteo Arnaldi (Italia, 30) c. James Duckworth (Australia)

Matteo Berrettini (Italia) c. Stan Wawrinka (Svizzera, WC)

Lorenzo Sonego (Italia) c. Alexander Zverev (Germania, 1)

Mattia Bellucci (Italia) c. Zsombor Piros (Ungheria, Q)

Andrea Guerrieri (Italia, Q) c. Alex de Minaur (Australia, 6)

Francesco Passaro (Italia, Q) c. Jesper De Jong (Paesi Bassi)

Federico Cinà (Italia, Q) c. Alex Michelsen (Stati Uniti)

Tabellone singolare femminile

Jasmine Paolini (Italia, 19) c. Veronika Erjavec (Slovenia)

Elisabetta Cocciaretto (Italia) c. Katerina Siniakova (Cechia)

Lucrezia Stefanini (Italia, Q) c. Dayana Yastremska (Ucraina)