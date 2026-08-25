US Open 2026, Cobolli/Bencic piegano Zverev/Townsend e approdano ai quarti di finale

Nel primo turno del torneo di doppio misto degli US Open 2026 Flavio Cobolli e Belinda Bencic piegano Alexander Zverev e la statunitense Taylor Townsend 4-2 4-2 in quarantanove minuti e approdano ai quarti di finale. Nel prossimo turno la coppia italo-svizzera sfiderà chi vincerà il confronto Alcaraz/Williams-Routliffe/Glasspool.

Il tedesco sigilla con l’ace il turno di battuta dell’1-0. L’italiano replica, a zero, con la prima vincente per l’immediato 1-1. Il doppio fallo commesso dalla statunitense e l’errore sotto rete del tedesco consegnano il break del 2-1 alla coppia italo-svizzera, mentre la volée del romano timbra il 3-1 che consolida il vantaggio. Cobolli, con la dirompente accelerazione di diritto, forza l’errore dell’avversario per il 4-2 che chiude il primo parziale.

Zverev firma l’1-0 grazie alla prima vincente, mentre il diritto lungolinea deviato dal nastro consente al numero sei del mondo di griffare l’1-1. Il duello prosegue seguendo fedelmente l’andamento del servizio fino a quando Bencic, al deciding point, entra sotto rete in maniera esemplare e timbra il break del 3-2. Cobolli non si fa pregare e lascia partire il lungolinea da fondo che forza l’errore dell’americana per il definitivo 4-2.

Cobolli e Bencic non realizzano ace, non commettono doppi falli e servono il 68% di prime. L’azzurro e la svizzera vincono il 73% di punti sulla prima e il 62% quando devono ricorrere alla seconda. Cobolli/Bencic chiudono con nove vincenti e quattro gratuiti contro i cinque vincenti e altrettanti gratuiti della coppia avversaria.