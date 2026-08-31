US Open 2026, clamorosa eliminazione di Djokovic. Medvedev e Bublik approdano al secondo turno

La prima giornata del torneo di singolare maschile dello US Open si conclude con la clamorosa eliminazione in cinque set di Djokovic, superato dall’argentino Navone. Superano, senza patemi, la prova dell’esordio e approdano al secondo turno il russo Daniil Medvedev e il kazako Alexander Bublik.

La grande sorpresa arriva in chiusura di giornata. Mariano Navone, numero 49 ATP, rimonta il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero quattro, 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1 dopo una battaglia di quattro ore e trentasei minuti. Nell’ultimo incontro in programma il kazako Alexander Bublik, quindicesimo favorito del tabellone, regola la wild card americana Jeffrey John Wolf 6-4 6-2 3-6 6-1 in due ore e quindici minuti. Esordio sul velluto per Daniil Medvedev. Il russo, testa di serie numero sette, liquida il francese Hugo Gaston 6-4 6-2 6-4 in due ore e diciotto minuti.

Il polacco Kamil Majchrzak, numero 73 del mondo, piega il serbo Hamad Medjedovic 6-3 6-3 6-3 in un’ora e quarantadue minuti. Il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero ventisei, rimonta il giapponese Sho Shimabukuro 6-7(4) 6-2 7-6(4) 6-2 in tre ore e quattro minuti. Il cinese Yibing Wu supera l’australiano Adam Walton 7-6(2) 6-2 7-5 in due ore e ventisei minuti. Il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero diciotto, supera lo spagnolo Pablo Carreno Busta 6-1 7-6(5) 4-6 6-2 in due ore e cinquantasette minuti.

Lo spagnolo Daniel Merida Aguilar, numero 39 del ranking, liquida l’ungherese Marton Fucsovics 6-4 6-4 6-2 in un’ora e quarantasei minuti. Il croato Dino Prizmic, numero 102 ATP, doma il kazako Alexander Shevchenko 2-6 6-3 6-3 5-7 7-5 in tre ore e cinquantacinque minuti. Il sudafricano Lloyd Harris supera la wild card americana Jack Kennedy 6-4 6-2 6-2 in un’ora e quarantatré minuti. L’iberico Jaime Munar batte il francese Terence Atmane 6-7(5) 3-6 6-1 7-6(4) 7-5 al termine di una maratona che sfiora le cinque ore.

Lo statunitense Tommy Paul, testa di serie numero venti, ribalta Coleman Wong 6-7(3) 6-1 6-3 6-3 in due ore e quarantatré minuti. Il francese Luca van Assche elimina il britannico Cameron Norrie, numero ventinove del tabellone, 6-7(8) 6-2 6-3 6-3 in due ore e cinquantacinque minuti. Il portoghese Jaime Faria doma l’americano Jenson Brooksby 6-3 7-6(4) 4-6 1-6 6-2 in tre ore e quarantasei minuti.

Il qualificato britannico Toby Samuel domina il ceco Tomas Machac, numero 58 ATP, 6-2 6-3 6-2 in un’ora e trentadue minuti. Il canadese Denis Shapovalov elimina il serbo Miomir Kecmanovic 6-4 4-6 6-4 6-1 in due ore e venticinque minuti. L’argentino Tomas Martin Etcheverry liquida il ceco Vit Kopriva 6-3 6-4 6-0 in due ore e quattro minuti.

La pioggia che arriva in serata sospende alcune partite e ne rimanda la conclusione a oggi. Lo spagnolo Martin Landaluce conduce 4-3 40-0 nel primo set contro il britannico Jacob Fearnley. La sfida di Federico Cinà con Alex Michelsen riprenderà dal 6-4 1-1 per l’americano. Il francese Adrian Mannarino conduce 4-6 3-6 6-3 6-3 5-2 sull’argentino Thiago Agustin Tirante. Il belga Raphael Collignon è avanti 6-3 3-6 4-3 sull’americano Sebastian Gorzny. Il giapponese Rei Sakamoto conduce 4-3 nel quinto set sull’australiano Aleksandar Vukic.