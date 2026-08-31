US Open 2026, Casper Ruud dà forfait: l’annuncio sui social

Brutte notizie per Casper Ruud. Il tennista norvegese non prenderà parte agli US Open 2026: il persistente problema alla schiena lo ha costretto a rinunciare allo Slam di New York. L’annuncio è arrivato domenica 30 agosto, a pochi minuti dall’inizio ufficiale del torneo a Flushing Meadows.

Una decisione sofferta per Ruud, che aveva provato fino all’ultimo a recuperare dall’infortunio. Il problema alla zona lombare era emerso a metà agosto durante il Cincinnati Open, quando il norvegese aveva dovuto abbandonare il match di secondo turno contro Christopher O’Connell.

Nonostante l’infortunio, il numero 19 del seeding aveva cercato di verificare le proprie condizioni direttamente a New York. Durante la Fan Week aveva disputato il torneo di doppio misto insieme a Diana Shnaider, ma i segnali emersi nei giorni successivi non erano stati incoraggianti.

In particolare, Ruud aveva mostrato difficoltà durante gli allenamenti, soprattutto al servizio. Il recupero non procedeva secondo le aspettative e, con l’esordio nel singolare ormai imminente, il rischio di aggravare il problema è diventato troppo alto.

La conferma è arrivata dallo stesso giocatore attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Lo scandinavo ha spiegato che la schiena non è guarita nei tempi sperati e che, insieme al suo team, ha deciso di non correre ulteriori rischi, privilegiando la salute nel lungo periodo.

Il forfait del norvegese modifica anche il tabellone dello US Open. Il suo posto nel singolare è stato infatti assegnato al francese Arthur Gea, entrato come lucky loser. Il transalpino affronterà al primo turno l’argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Per Ruud si tratta di una rinuncia particolarmente amara. Il norvegese, finalista a New York nel 2022, è costretto a saltare uno degli appuntamenti più importanti della stagione in un’annata già complicata da diversi problemi fisici.