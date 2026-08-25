US Open 2026, Bencic/Cobolli domano Alcaraz/Williams e sono in semifinale nel doppio misto

Nei quarti di finale del doppio misto dello US Open Flavio Cobolli e Belinda Bencic escono alla distanza e domano Carlos Alcaraz e Serena Williams 5-4(4) 4-1 in cinquantacinque minuti. L’azzurro e la svizzera si qualificano per la semifinale di domani contro la coppia Elina Svitolina/Gael Monfils.

L’americana firma l’1-0 con la prima vincente. L’azzurro replica con il colpo da fondo grazie a cui forza l’errore della rivale per l’1-1. I giocatori al servizio recitano la parte del leone e concedono poco agli avversari. Nessuna delle due coppie riesce a prevalere e il 4-4 è conseguenza inevitabile. Le teste di serie numero quattro firmano il minibreak in apertura e allungano sul 3-0, ma gli ispano-americani recuperano sul 3-3 con la chiusura sotto rete della statunitense. Cobolli forza l’errore di Williams per il minibreak del 5-4 e chiude 7-4 con l’ace.

Il tandem italo-svizzero, dopo aver rimontato da 0-30, firma l’1-0 con il vincente di diritto del finalista del Roland Garros. La puntuale chiusura sotto rete dell’iberico sancisce l’1-1. La svolta arriva nel quarto gioco quando le teste di serie numero quattro operano il break del 3-1 al deciding point. Cobolli non trema al servizio e firma il 4-1 con la prima vincente.

Cobolli/Bencic chiudono la loro prestazione con tre ace, commettono tre doppi falli e servono il 61% di prime palle. Le teste di serie numero quattro vincono l’85% di punti sulla prima e il 53% di punti quando si affidano alla seconda. L’azzurro e la svizzera chiudono la propria prova con tredici vincenti e solamente cinque gratuiti.