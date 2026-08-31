US Open 2026, Atmane furioso con il fisioterapista: il regolamento ATP scatena la lite

Clamoroso agli US Open 2026. Terence Atmane è stato protagonista di un finale surreale contro Jaume Munar, dopo aver dominato i primi due set. Il francese, avanti 7-6, 6-3, è stato frenato da violenti crampi alle gambe, fino a non riuscire quasi più a muoversi.

Nel quinto set, sul 2-1 per Munar, Atmane ha chiesto l’intervento del fisioterapista. Il professionista, dopo aver valutato le sue condizioni, ha però rifiutato di trattarlo. Una decisione legata al regolamento ATP: i crampi non sono considerati un infortunio acuto e, durante i normali cambi di campo, non possono essere trattati attraverso un Medical Time-Out.

La risposta di Atmane è stata furiosa. “Non fare lo stupido, torna qui!” e “È il mio corpo, no?“, ha urlato il francese, visibilmente esasperato dalla situazione.

VIDEO ATMANE-FISIOTERAPISTA US OPEN 2026

😵‍💫 Moment délicat et tendu entre Atmane et le physio de l’US Open qui refuse de lui faire un strap Suivez l’#USOpen sur Eurosport et HBO Max#HomeOfTennis pic.twitter.com/APMMWn63ir — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2026

Nonostante le condizioni fisiche, Atmane ha scelto di continuare. Quasi immobile, ha persino iniziato a servire da sotto con la mano destra, essendo mancino, nel tentativo di restare competitivo. Munar ha completato la rimonta vincendo 6-7, 3-6, 6-1, 7-6, 7-5. Per Atmane è arrivata così la settima eliminazione consecutiva al primo turno di uno Slam.