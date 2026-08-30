Una grande rimonta consegna a Joe Dean il British Masters. Gregorio De Leo miglior italiano

Joe Dean, al termine di un’ultima giornata (più che di un ultimo giro) da brividi, effettua una straordinaria rimonta, risale 24 posizioni, gira in -9 ed è il nuovo campione del British Masters. -14 per il golfista inglese in totale: a 32 anni è la sua più grande gioia sul DP World Tour, la prima vittoria in assoluto dopo anni di tentativi e, a volte, anche di sfortune.

Seconda posizione per i danesi Jacob Skov Olesen e Niklas Norgaard, a -11 assieme allo spagnolo Nacho Elvira e al neozelandese Daniel Hillier, a lungo in grado di sognare la vittoria, ma alla fine incappato in un quarto giro meno positivo.

Un po’ come l’inglese Marco Penge, sesto a -10 insieme al nordirlandese Tom McKibbin e al tedesco Thomas Rosenmueller. A completare la top ten, nel gruppo a -9, il neozelandese Kazuma Kobori, lo svedese Joakim Lagergren, il portoghese Daniel Rodrigues, l’americano Davis Bryant, il danese Thorbjorn Olesen e il paraguaiano Fabrizio Zanotti.

Tra gli italiani, Gregorio De Leo finisce 30° a -5 grazie a un buon -4 conclusivo, mentre Guido Migliozzi è 37° a -4. Rimane un po’ più indietro il terzo degli italiani che aveva passato il taglio, vale a dire Renato Paratore, 62° a +1.