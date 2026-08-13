Umiliazione Italia: la 4×100 sl rinuncia ai titolari ed è fuori dalla finale agli Europei

Troppo brutta per essere vera. La 4×100 stile libero maschile, quartetto che da diverso tempo rappresentava una sicurezza in termini di medaglie internazionali per l’Italia, è stata clamorosamente eliminata nelle batterie della quarta giornata degli Europei 2026 di nuoto in vasca lunga a Parigi. la staffetta veloce degli uomini non sarà in finale dopo aver vinto otto medaglie di fila negli ultimi otto grandi eventi internazionali.

Un’eliminazione che fa male, in casa azzurra, per ciò che questa specialità ha dimostrato negli anni, ma che, a ben vedere, non sorprende più di tanto. Sì, perché la condizione mostrata in questi campionati non lasciava presagire nulla di buono.

I selezionatori hanno deciso di far rifiatare Carlos D’Ambrosio e Thomas Ceccon, impegnati rispettivamente nelle batterie dei 200 stile libero e dei 50 dorso. E, considerando anche la mancata convocazione di uno degli staffettisti storici, Lorenzo Zazzeri, i quattro azzurri scelti non hanno saputo invertire la tendenza negativa già evidenziata.

L’apertura di Manuel Frigo, in 49″38, è stata un po’ l’inizio della fine. A seguire, il 49″13 di un Alessandro Miressi lontanissimo dai suoi livelli abituali ha complicato ulteriormente la situazione. Ci hanno provato Lorenzo Ballarati (48″64) e Leonardo Deplano (48″44), ma il cambio di passo necessario non è arrivato. Il giudizio del cronometro è stato inappellabile: 3’15″59 e undicesimo tempo nel computo complessivo.

A guidare le fila di queste batterie è stata quindi la Russia, rappresentata sotto la bandiera degli Atleti Neutrali, in 3’12″21, davanti alla Gran Bretagna (3’12″80) e alla Croazia (3’13″06). L’ultimo tempo utile per l’accesso all’atto conclusivo è stato quello della Germania, 3’15″35: appena 24 centesimi meglio degli italiani.