Ultimate Championship, la grande novità dell’atletica: chi sono gli italiani qualificati? Diaz e Fabbri fuori da n. 1 del mondo…

Gli Ultimate Championship sono il nuovo evento pensato e organizzato da World Athletics per mantenere alta l’attenzione a livello globale negli anni che non prevedono la rassegna iridata o le Olimpiadi. L’intento da parte della Federazione Internazionale è lodevole: mandare in scena un ribattezzato “Mondiale dei Mondiali”, a cui possono partecipare soltanto i migliori atleti in circolazione, i più forti, i più talentuosi, pronti a contendersi un montepremi pari a dieci milioni di dollari, la più ricca offerta per un evento di atletica.

In ogni gara vedremo i Campioni Olimpici di Parigi 2024, i Campioni del Mondo di Tokyo 2025, i vincitori della Diamond League 2026, i meglio piazzati nel ranking di specialità a livello mondiale. Fissato il numero di partecipanti per ogni gara: 16 per 100 metri, 200 metri, 400 metri, 800 metri, 100/110 ostacoli, 400 ostacoli; 12 per 1500 metri e 5000 metri; 8 per tutti i concorsi; 8 per le staffette 4×100 e 4×400 miste. Appuntamento a Budapest (Ungheria) nel weekend dell’11-13 settembre.

L’Italia ha dunque due posti garantiti: quella con la 4×100 mista, in virtù del risultato alle World Relays, e quello di Mattia Furlani, in qualità di Campione del Mondo di salto in lungo, ma il laziale è infortunato e dunque non sarà della partita. Quali sono, al momento, gli italiani ammessi in base al ranking di World Athletics? Larissa Iapichino si è appena laureata Campionessa d’Europa di salto in lungo e risulta al terzo posto in classifica. Nadia Battocletti avrà la possibilità di mettersi in mostra sui 5000 metri: la Campionessa d’Europa e bronzo iridato nella specialità occupa il sesto gradino nel ranking.

Al momento Marcell Jacobs sarebbe qualificato in virtù della 15ma posizione in classifica, ma bisogna capire se l’infortunio occorso agli Europei potrebbe essere recuperato rapidamente o se lo costringerà a rinunciare alla trasferta nella capitale magiara. Matteo Sioli è in lizza per la gara di salto in alto (sesto), difficilmente Gianmarco Tamberi riuscirà a rientrare (è scivolato oltre la cinquantesima piazza, dovrebbe qualificarsi alla finale di Diamond League e vincerla).

Zaynab Dosso figura all’undicesimo posto sui 100 metri, mentre Ayomide Folorunso occupa la 15ma posizione sui 400 ostacoli: entrambe dentro le quote previste. Francesco Pernici è in bilico sugli 800 metri: 16 presenze complessive, al momento è numero 19 del ranking, ma per la sua specialità deve ancora essere aggiornato con il riscontro degli Europei e dunque c’è speranza di risalire. Dariya Derkach ha conquistato la medaglia d’oro nel salto triplo agli Europa e si trova in decima piazza, al momento non sarebbe ammessa.

Andy Diaz e Leonardo Fabbri sono i numeri 1 del mondo, rispettivamente nel getto del peso e del salto triplo, con tanto di world lead stagionale (18.15 e 22.74 metri): le loro gare non sono però previste nel programma e dunque dovranno guardare l’evento da casa, non propriamente corretto per un “Mondiale dei Mondiali”…