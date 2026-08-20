Turchia senza Ebrar Karakurt agli Europei di volley femminile: defezione di lusso per la corazzata di Santarelli

Defezione importante tra le fila della Turchia in vista degli Europei 2026 di volley femminile, che si disputeranno dal 21 agosto al 6 settembre. La corazzata anatolica, chiamata a difendere il titolo conquistato due anni fa, dovrà fare a meno della schiacciatrice Ebrar Karakurt, uno dei terminali offensivi di punta della formazione guidata da coach Daniele Santarelli. La Federazione ha comunicato che sono stati riscontrati edema del midollo osseo e aumento di liquido nell’articolazione sacroiliaca.

Lo staff medico della Nazionale e quello dell’Eczacibasi (il club di appartenenza dell’attaccante) hanno convenuto che il processo di ritorno sicuro in campo dell’atleta non è ancora completato e dunque la pallavolista non sarà della partita durante la competizione che metterà in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Non si tratta di una novità assoluta per la Turchia, che ha vinto l’ultima Nations League senza Ebrar Karakurt.

La stella assoluta della squadra sarà l’opposto Melissa Vargas, ma attenzione anche ad altri nomi di lusso come la palleggiatrice Cansu Ozbay, le centrali Sinead Jack-Kisal, Eda Erdem e Zehra Gunes, le schiacciatrici Hande Baladin e Ilkin Aydin. La Turchia giocherà tutte le sue partite di fronte al proprio pubblico di Istanbul, l’esordio è previsto contro la modesta Lettonia nella giornata di venerdì 21 agosto (ore 18.00 italiane).