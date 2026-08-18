Troppa Francia per l’Italia, le azzurre salutano l’Europeo U16 con una sonora sconfitta agli ottavi

Finisce con una sonora sconfitta l’Europeo Under 16 dell’Italia. In Romania, le azzurre sono state battute più che nettamente dalla forte Francia che ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dopo le tre vittorie nel girone. Un successo mai in discussione quella delle transalpine che sono apparse decisamente di un altro livello. Punteggio finale di 89-41 per le pari età francesi che affronteranno la Germania. Top scorer del match Kimberly Kanayan N’Simba con 15 punti.

Le azzurre iniziano nel peggiore dei modi la partita, la Francia mette a segno un parziale in apertura di 15-0 con i canestri di Zomo, Owona e Gosselin. Il primo canestro italiano, dopo quasi 4′, è la tripla di Marinari per il -12. Con Renzi e Carrarini l’Italia cerca di entrare in partita ma le triple di Monteiro e N’Simba ricacciano subito indietro le azzurre di 19 lunghezze. Nel finale arriva l’ottavo punto italiano con Janer. Dopo 10′ le transalpine conducono per 28-8.

Carrarini apre il secondo quarto, le italiane cercano di mettere più energia in campo ma le francesi amministrano bene in lunetta. Montiero e Doucoure creano con i loro canestri un altro grande buco, colmato solo dal jump shot di Fiani che vale il -25. La Francia ha un altro ritmo e si vede: N’Simba segna ancora da tre, Marinari risponde con i liberi ma le transalpine vanno ancora a segno con Essaga (tripla) e con Rigaux. Il canestro di Gerini chiude un primo tempo drammatico per l’Italia. A metà gara la Francia è avanti 47-19.

Nella ripresa lo spartito della partita non cambia nonostante una timida reazione azzurra. Alla tripla di Gosselin risponde Perini e l’Italia mette a segno un parziale di 7-2 che vale il -27. Le transalpine si riprendono subito con le tre triple di N‘Simba e di Jean-Louis ed aprono un parziale di 14-0 (+41). Nel finale le azzurre trovano la via del canestro con Moruzzi. A 10′ dalla fine la Francia è avanti di 40 punti (68-28).

L’ultimo quarto serve solo a stabilire il punteggio finale. Zomo e Doucoure continuano a spingere sull’acceleratore mentre l’Italia si affida ai punti di Perini e Radice (-38). Jean-Louis e N’Simba continuano ad infilare triple, Pini è l’ultima a mollare ed il match si avvia alla conclusione. Punteggio finale di 89-41 e Francia che vola ai quarti.