Triathlon, Nicola Azzano ottimo quinto nella tappa di Weihai delle World Series

Max Studer si è aggiudicato la tappa di Weihai (Cina) valevole per le World Triathlon Series 2026 ma arrivano buonissime notizie anche per i colori azzurri. Dopo le tappe già disputate a Samarcanda, Yokohama, Alghero, Quiberon, Amburgo e Londra abbiamo assistito all’appuntamento cinese, che precede le ultime uscite di Karlovy Vary il 13 settembre e delle Finals in programma nel fine settimana 24-27 settembre in Spagna a Pontevedra.

La gara, che si disputava su distanza olimpica (e quindi 1.5 km di nuoto su due giri, 40 km di ciclismo divisi in otto giri e 10 km di corsa in un percorso di quattro giri) ha visto il successo dell’atleta elvetico classe 1996 con il tempo complessivo di 1 ora, 41 minuti e 08 secondi con 10 secondi di margine sullo spagnolo David Cantero Del Campo e 17 sul canadese Tyler Mislawchuk.

Quarta posizione per il lusitano Joao Nuno Batista a 33 secondi della vetta, quinta per il nostro Nicola Azzano a 46 autore di una prova di altissimo livello, quindi in sesta troviamo l’australiano Callum McClusky a 47. Si ferma in settima posizione lo statunitense John Reed a 51 secondi da Studer, quindi in ottava il britannico Solomon Okrafo-Smart a 54 secondi, mentre in nona si classifica lo spagnolo Alberto Gonzalez Garcia a un minuto esatto dalla vetta, con l’australiano Matthew Hauser che completa la top10 a 1:02.