Triathlon, l’Italia domina la staffetta mista e conquista l’oro ai Giochi del Mediterraneo

Dominio totale ed incontrastato dell’Italia nella staffetta mista del triathlon dei Giochi del Mediterraneo 2026: gli azzurri vincono a mani basse l’oro a Taranto in una sfida a cinque con Spagna (argento), Francia (bronzo), Turchia (quarta) e Portogallo (quinto), dato che la Slovenia, iscritta alla gara, non parte.

Il predominio dell’Italia si delinea sin dalla prima frazione, quando Paola Sacchi lancia l’attacco nella frazione di corsa e stacca già gli avversari: l’azzurra chiude in 20’31” e rifila già 12″ alla francese Celia Merle, prima delle inseguitrici.

Il compito di Riccardo Cultore è quello di non far rientrare gli avversari e, se possibile, allungare ulteriormente sugli inseguitori: la frazione di ciclismo diventa una sorta di cronometro breve e poi l’azzurro nella corsa dilata ancora di più il gap, presentandosi a metà gara con 21″ sullo spagnolo Eduardo Blanco Molla.

La frazione di Bianca Seregni è quella della definitiva spallata alla concorrenza: l’azzurra vola a nuoto e spegne qualsiasi velleità di rimonta della Spagna, costruendo ulteriore margine nel ciclismo e poi arrivando all’ultimo cambio con 54″ sull’iberica Natalia Castro Santos.

L’ultimo frazionista azzurro è Euan De Nigro, e la sua è una cavalcata incontrastata ed incontrastabile verso la medaglia d’oro: l’azzurro guadagna ancora terreno sulla Spagna e su tutti gli altri inseguitori, ormai sgranati, andando a chiudere con il crono complessivo di 1:19’44”.

Alle spalle degli azzurri la medaglia d’argento va alla Spagna, che conquista la piazza d’onore con un gap di 1’22”, mentre la Francia si mette al collo il bronzo a 1’59” dall’Italia. Restano giù dal podio la Turchia, quarta a 3’04”, ed il Portogallo, quinto a 3’13”.