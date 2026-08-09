Triathlon, Dylan McCollough vince la tappa di Asuncion della World Cup, gli italiani fuori dalla top10

Dylan McCollough si è aggiudicato la tappa di Asuncion (Paraguay) valevole per la World Triathlon Cup 2026. La gara, che si è disputata sul format olimpico, quindi 1.5 chilometri nella parte di nuoto, 40 chilometri nella sezione di bici e 10 in quella di corsa ha visto gli italiani fuori dalla top10.

Dylan McCollough ha chiuso la sua prova con il tempo complessivo di 1:42.41 con 9 secondi di vantaggio sul tedesco Justus Tapper mentre completa il podio l’australiano Toby Powers con un distacco di 34 secondi.

Quarta posizione per il canadese Mathis Beaulieu a 1:11, quinta per l’israeliano Shachar Sagiv a 1:17 mentre in sesta si è classificato lo statunitense Keller Norland a 1:25. Settima posizione per Andree Buc a 1:30, ottava per il polacco Kuba Gajda a 1:37, quindi nona per lo statunitense Sullivan Middaugh a 1:45, mentre completa la top10 James Corbett a 1:54.

Lontani gli italiani. Diciassettesimo Samuele Angelini a 2:41 dalla vetta quindi diciannovesimo Pietro Giovannini a 2:47.