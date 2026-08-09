Triathlon, doppio podio azzurro in World Cup! Angelica Prestia e Beatrice Mallozzi brillano ad Asuncion

Grande Italia nella tappa di Asuncion (Paraguay) valevole per la World Triathlon Cup 2026. La gara, che si è disputata sul format olimpico, quindi 1.5 chilometri nella parte di nuoto, 40 chilometri nella sezione di bici e 10 in quella di corsa vedeva al via per i colori azzurri ben 5 rappresentanti: Angelica Prestia (C.S. Esercito – Nattura Triathlon), Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Asia Mercatelli (707), Beatrice Mallozzi (G.S. Fiamme Azzurre), Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre).

Due di loro hanno centrato il podio, anche se la vittoria è svanita per pochi secondi. A salire sul gradino più alto del podio, infatti, è stata la statunitense Danielle Orie con il tempo complessivo di 1:56.03 con Angelica Prestia ottima seconda con un distacco di 8 secondi. Completa il podio la seconda azzurra, Beatrice Mallozzi, che si ferma a 17 secondi dalla vetta.

Quarta posizione per la slovena Tjasa Vartic a 36 secondi da Orie, quinta per la slovacca Zuzana Michalickova a 54, mentre è sesta un’altra azzurra, Asia Mercatelli a 1:18. Settima posizione per la rappresentante delle Bermuda, Erica Hawley a 1:27, quindi ottava la nipponica Manami Hayashi a 1:31, quindi nona la portoghese Mariana Vargem a 1:44, mentre completa la top10 l’irlandese Hollie Elliott a 1:50. In undicesima posizione un’altra azzurra, Verena Steinhauser a 1:55, quindi 37a Costanza Arpinelli a 9:06.