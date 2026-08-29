Triathlon
Triathlon, Cassandre Beaugrand piega Beth Potter e vince a Weihai nelle World Series
La francese Cassandre Beaugrand ha conquistato la tappa cinese di Weihai valevole per le World Triathlon Series 2026. Dopo Samarcanda, Yokohama, la tappa italiana di Alghero, Quiberon, Amburgo e Londra è andata in scena la gara cinese. Per le World Triathlon Series, a questo punto, rimangono le tappe di Karlovy Vary il 13 settembre e le finals del fine settimana del 24-27 settembre a Pontevedra.
La gara, che si disputava su distanza olimpica (e quindi 1.5 km di nuoto su due giri, 40 km di ciclismo divisi in otto giri e 10 km di corsa in un percorso di quattro giri) ha visto il successo della atleta francese classe 1997 con il tempo complessivo di 1:49.20 (19:14 nella parte di nuoto, 56:14 nella bici e 32:12 nella corsa) precedendo per 6 secondi la britannica Beth Potter, mentre completa il podio la tedesca Lisa Tertsch a 24.
In quarta posizione si classifica la padrona di casa Anqi Huang con un distacco di ben 1:13 dalla vetta, quindi in quinta posizione troviamo la statunitense Gwen Jorgensen a 1:16, mentre in sesta conclude la polacca Roksana Slupek a 1:24.
Settima posizione per l’atleta indipendente Diana Isakova a 1:35, ottava la canadese Desirae Ridenour a 1:38, nona la cinese Xinyu Lin a 1:42 mentre in decima posizione chiude la tedesca Tanja Neuber a 2:05. Ricordiamo che non erano al via atlete italiane.