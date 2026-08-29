Triathlon, Bianca Seregni due spanne sopra la concorrenza e oro ai Giochi del Mediterraneo

Dopo l’oro di Panagiotis Bitados e l’argento di Euan De Nigro nella gara maschile, l’Italia si tinge di oro grazie a Bianca Seregni che ha conquistato la vittoria nella gara di triathlon femminile valevole per i Giochi del Mediterraneo 2026 in corso di svolgimento a Taranto.

Ricordiamo che questo sport è tornato nel programma della manifestazione dopo 8 anni (Tarragona 2018) e la prova è stata disputata su distanza sprint.

La medaglia d’oro, come detto, è andata a una straordinaria Bianca Seregni che ha fatto una gara a parte con il tempo complessivo 1h02:17 con un vantaggio di 23 secondi sulla slovena Tjasa Vrtacic mentre completa il podio la nostra Paola Sacchi con un distacco di 25 secondi.

Quarta posizione per la spagnola Natalia Castro Santos a 52 secondi. Quinta posizione per la sua connazionale Alejandra Segui Sofia a 1:14. Sesta posizione per la turca Sinem Francisca Touaservera a 1:18 mentre in settima troviamo la francese Celia Merle a 1:47 davanti alla connazionale Marie Wattiez a 3:09.