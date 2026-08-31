Tour of Britain 2026, Pidcock favorito in casa. L’Italia punta su Pinarello e Ganna

La stagione ciclistica internazionale è entrato ormai nelle sue ultime fasi. Con una Vuelta a España tutta da vivere e da decifrare dopo il ritiro di Tadej Pogacar, l’attenzione si sposta anche sulla Gran Bretagna, visto che da mercoledì è in programma la ventiduesima edizione del Tour of Britain, che in questa stagione partirà da Lincoln e si concluderà per la prima volta a Earlston per un totale di quasi 880 chilometri.

Un percorso decisamente avvincente fin dalla prima tappa, visto che dovranno affrontare più volte il muro di Michaelgate, con pendenze anche dell’11%. Un po’ più tranquille la seconda e la terza tappa, che potrebbe decidersi allo sprint, mentre quasi sicuramente la classifica generale si deciderà nella quarta frazione, quella regina con un dislivello di 2700 metri lungo i 165 chilometri da Helmsley a Leyburn. Anche la quinta tappa è decisamente movimentata e potrebbero accendersi gli ultimi duelli per la vittoria finale.

Dopo il trionfo ai Mondiali di Mountain Bike, Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) va a caccia del successo nella corsa di casa. La forma è davvero ottima e questo Tour of Britain può essere l’allenamento perfetto in vista anche dei Mondiali, dove il britannico può davvero dire la sua per la conquista della maglia iridata.

Pidcock sembra il favorito numero uno, mentre al momento (la startlist non è ancora completa) il rivale più accreditato dovrebbe essere Jhonatan Narvaez, con la UAE che deve riprendersi subito dalla sconcerto di questi giorni per quanto accaduto a Pogacar. Attenzione anche alla coppia della Tudor composta da Yannis Voisard e Rick Pluimers.

In casa Italia fari puntati su Filippo Ganna, che proverà magari a dire la sua in qualche frazione, anche se nelle tappe veloci la presenza di fenomeni come Tim Merlier e Olav Kooji sembra chiudere i giochi. Per la classifica generale potrebbe farci un pensiero sicuramente Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team), che ha vissuto una buonissima stagione e che in queste corse di una settimana può davvero dire la sua