Tour of Britain 2026: il percorso e le 5 tappe ai raggi X. La classifica si decide nella quarta frazione

Manca sempre meno all’inizio del Tour Of Britain, celeberrima competizione di ciclismo su strada in partenza mercoledì 2 settembre per concludersi domenica 7. La corsa, istituita nel 1945, è articolata in cinque tappe e, lo scorso anno, ha visto la vittoria di Romai Grègoire (Groupama-FDj), seguito da Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) e Julian Alaphilippe (Tudor). Vediamo nel dettaglio le frazioni previste per questa edizione.

Tappa 1: 2 settembre — Lincoln – Lincoln, 182,5 km

Si comincia da Lincoln che, per la prima volta, ospiterà sia la partenza che l’arrivo della corsa. Il gruppo in prima battuta si dirigerà a nord verso le Lincolnshire Wolds per dare poi vita al giro principale di 182,5 km. Dopo aver attraversato Caistor e Waddington, si tornerà quindi a ovest verso Ingham e poi di nuovo a Lincoln. I protagonisti a questo punto affronteranno quindi la prestigiosa salita di Michaelgate, con una pendenza media dell’11,3%, per ben cinque volte. L’ultimo giro sarà nel centro città.

Tappa 2: 3 settembre — Boston – Skegness, 180,2 km

La seconda tappa si spalma su 180,2 km tra Boston e Skegness, città in realtà non particolarmente lontane. In primo luogo i corridori punteranno in direzione nord, attraversando Woodhall Spa, Horncastle e Wragby, prima di girare a est verso le Lincolnshire Wolds. Da Louth, il percorso si spinge poi verso sud, costeggiando il litorale a Mablethorpe e Sutton-on-Sea, per poi addentrarsi nell’entroterra in vista della salita vicino a Langton Hill. È previsto uno sprint finale a Skegness per l’arrivo più piatto del lotto.

Tappa 3: 4 settembre — Hull – Beverley, 194,1 km

Il percorso di 194,1 km raggiunge il punto più a nord in quel di Burton Agnes, per poi affrontare una serie di salite fino a Driffield e Wetwang. Un circuito finale di 16 km porterà i corridori a Beverley, da percorrere quattro volte, con tanto di discesa ripida fino all’arrivo all’ippodromo.

5 settembre — Helmsley – Leyburn, 165,8 km

La quarta tappa è considerata quella Regina, nonché snodo cruciale per la classifica generale, complice un dislivello di 2.699 metri concentrato in 165,8 km da Helmsley a Leyburn. Si parte dal Parco Nazionale di North York Moors a Helmsley e si continua a sud-ovest verso il Parco Nazionale di Yorkshire Dales passando per Easingwold, Boroughbridge e Ripon. Tra le asperirà, spicca quella di Kidstones (2,9 km, media 6,3%) con pendenze del 12,6%, utilizzata tra l’altro nella tappa inaugurale del Tour de France del 2014 oltre che nella gara su strada maschile dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada UCI del 2019. Greets Moss (4,4 km, media 6,9%) e Grinton Moor (4,4 km, media 5,3%) sono due salite consecutive e porteranno al traguardo.

Tappa 5: 6 settembre — Earlston – Earlston, 156,1 km

La frazione finale sarà contrassegnata da numerose salite, con un dislivello complessivo di 2.236 metri. Il gruppo si dirigerà prima verso Smailholm, poi su Kelso, attraversando località come Hume, Greenlaw e Duns. Attraverso le colline di Lammermuir, i corridori passeranno in rassegna le salite di Redstone Rig e Duddy Bank, preludio del il giro finale di 19 km che dovrà essere completato due volte.