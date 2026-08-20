Tour du Limousin-Périgord 2026: Daan Depuydt vince in volata la terza tappa

Daan Depuydt conquista la terza tappa del Tour du Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine 2026. Il belga della Baloise Verzekeringen-Het Poetsbureau Lions si è imposto dopo 181,8 chilometri da Saint-Privat a Égletons, al termine di uno sprint ristretto. Per il classe 2001 è il primo successo da professionista.

Una frazione tutt’altro che semplice, caratterizzata da oltre 3000 metri di dislivello e da un percorso costantemente mosso. Il gruppo dei migliori è riuscito però a ricompattarsi nel finale, arrivando a giocarsi la vittoria in un ristretto sprint a Égletons.

Depuydt ha preceduto in volata il francese Axel Mariault, mentre il terzo posto è andato allo spagnolo Alex Aranburu, con Alexandre Delettre quarto. Tra i protagonisti anche Ewen Costiou, quinto al traguardo dopo la vittoria di ieri e ovviamente ancora in Maglia Gialla.

Il migliore degli italiani è stato Sergio Meris, portacolori dell’Unibet Rose Rockets, che ha concluso la tappa all’11° posto.