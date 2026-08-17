Tour du Limousin 2026, Aranburu punta al bersaglio grosso. Costiou e Gaudu guidano il blocco Groupama

Non manca il modo di tenere desta l’attenzione prima del via dell’evento più atteso. Continua, inesorabile, il percorso di avvicinamento alla Vuelta a España. Prende il via domani e si concluderà venerdì 21 agosto il Tour du Limousin-Périgord – Nouvelle Aquitaine.

La breve corsa a tappe, giunta all’edizione numero 59, parte da Veyrac e si conclude a Limoges dopo aver percorso 719,6 chilometri suddivisi in quattro tappe. I corridori si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità del transalpino Ewen Costiou, vincitore dello scorso anno davanti al connazionale Alexandre Delettre e al belga Sylvain Moniquet.

La corsa si preannuncia spettacolare anche grazie a un percorso mosso che sembra disegnato per poter esaltare le caratteristiche degli attaccanti. Rientra sicuramente nel novero dei candidati principali alla vittoria lo spagnolo Alex Aranburu. Il basco della Cofidis sembra infatti avere le caratteristiche ideali per potersi esaltare sulle salite proposte dal tracciato e per regolare anche gruppi ristretti allo sprint. I compagni di squadra Sylvain Moniquet, sul podio nel 2025, e Valentin Ferron proveranno a guardargli le spalle.

Le difficoltà maggiori per Aranburu potrebbero provenire dalla Groupama – FDJ United. La formazione francese può infatti contare su diverse opzioni tattiche per provare a puntare al successo di giornata e alla conquista della classifica generale. Il vincitore del 2025 Ewen Costiou, David Gaudu e Brieuc Rolland potrebbero combinare le proprie caratteristiche per mettere le mani sulla corsa e assumerne il controllo.