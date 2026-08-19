Ciclismo
Tour de l’Avenir 2026: tutti gli italiani in gara. Oltre a Finn, c’è anche la Nazionale di Amadori
Mancano ormai meno di 24 ore alla partenza del Tour de l’Avenir 2026. La corsa francese, giunta quest’anno alla sua 62esima edizione, presenta un percorso con sette tappe, per un totale di 938.2 chilometri, che si snoderà dalla Francia (Normandia) fino all’Italia, con un’ultima frazione interamente sul territorio piemontese. L’anno scorso a trionfare fu il talento transalpino Paul Seixas.
La corsa riservata agli Under 23 si rinnova quest’anno e per la prima volta ammette la presenza di formazioni Development World Tour (team di sviluppo), oltre alle nazionali. Ci saranno infatti ben otto squadre delle nazionali tra cui figura anche quella italiana guidata dal Commissario Tecnico Marino Amadori. I sei azzurri al via cercheranno di mettersi in mostra in un contesto mondiale, andando alla ricerca di vittorie di tappa e di piazzamenti nella generale.
L’attenzione sarà rivolta soprattutto a Lorenzo Mark Finn, la punta di diamante del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies. Il vincitore del Giro d’Italia Next Gen vuole cogliere un altro successo di grande prestigio, iscrivendosi all’albo d’oro nel quale figurano anche Isaac Del Toro e Tadej Pogacar. Sarà quindi una corsa con l’Italia inevitabilmente protagonista; saranno infatti ben 22 gli azzurri al via.
TUTTI GLI ITALIANI AL TOUR DE L’AVENIR 2026
RED BULL BORA HANSGROHE ROOKIES
FINN Mark Lorenzo
DONATI Davide
XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM
SCALCO Matteo
ZANINI Simone
NEGRENTE Mattia
DELLE VEDOVE Alessio
SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM
SAVINO Federico
UAE TEAM EMIRATES GEN Z
SAMBINELLO Enea
STELLA Davide
ITALIA
ANASTASIA Tommaso
ARRIGHETTI Nicolò
BOSIO Tommaso
BOZZOLA Mirko
CATTANI Alessandro
LORELLO Riccardo
LIDL-TREK FUTURE RACING
BESSEGA Andrea
BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM
CAPRA Thomas
HEGENS BERMAN JAYCO
SERANGELI Giacomo
INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY
FRIGO Davide
MILESI Nicolas
MOVISTAR TEAM ACADEMY
FORLIN Daniele
PROIETTI GAGLIARDONI Mattia