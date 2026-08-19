Tour de l’Avenir 2026: tutti gli italiani in gara. Oltre a Finn, c’è anche la Nazionale di Amadori

Mancano ormai meno di 24 ore alla partenza del Tour de l’Avenir 2026. La corsa francese, giunta quest’anno alla sua 62esima edizione, presenta un percorso con sette tappe, per un totale di 938.2 chilometri, che si snoderà dalla Francia (Normandia) fino all’Italia, con un’ultima frazione interamente sul territorio piemontese. L’anno scorso a trionfare fu il talento transalpino Paul Seixas.

La corsa riservata agli Under 23 si rinnova quest’anno e per la prima volta ammette la presenza di formazioni Development World Tour (team di sviluppo), oltre alle nazionali. Ci saranno infatti ben otto squadre delle nazionali tra cui figura anche quella italiana guidata dal Commissario Tecnico Marino Amadori. I sei azzurri al via cercheranno di mettersi in mostra in un contesto mondiale, andando alla ricerca di vittorie di tappa e di piazzamenti nella generale.

L’attenzione sarà rivolta soprattutto a Lorenzo Mark Finn, la punta di diamante del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies. Il vincitore del Giro d’Italia Next Gen vuole cogliere un altro successo di grande prestigio, iscrivendosi all’albo d’oro nel quale figurano anche Isaac Del Toro e Tadej Pogacar. Sarà quindi una corsa con l’Italia inevitabilmente protagonista; saranno infatti ben 22 gli azzurri al via.

TUTTI GLI ITALIANI AL TOUR DE L’AVENIR 2026

RED BULL BORA HANSGROHE ROOKIES

FINN Mark Lorenzo

DONATI Davide

XDS ASTANA DEVELOPMENT TEAM

SCALCO Matteo

ZANINI Simone

NEGRENTE Mattia

DELLE VEDOVE Alessio

SOUDAL QUICK-STEP DEVO TEAM

SAVINO Federico

UAE TEAM EMIRATES GEN Z

SAMBINELLO Enea

STELLA Davide

ITALIA

ANASTASIA Tommaso

ARRIGHETTI Nicolò

BOSIO Tommaso

BOZZOLA Mirko

CATTANI Alessandro

LORELLO Riccardo

LIDL-TREK FUTURE RACING

BESSEGA Andrea

BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM

CAPRA Thomas

HEGENS BERMAN JAYCO

SERANGELI Giacomo

INEOS GRENADIERS RACING ACADEMY

FRIGO Davide

MILESI Nicolas

MOVISTAR TEAM ACADEMY

FORLIN Daniele

PROIETTI GAGLIARDONI Mattia