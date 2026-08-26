Tour de l’Avenir 2026, tappa di oggi Strambino- Ceresole Reale-Lago Serrù in tv: orari, favoriti. Finn affronta l’ultima battaglia

È il momento dell’ultima battaglia, non esistono più ulteriori prove di appello. Chi vuole conquistare il successo non ha altra alternativa che dare tutto dal primo all’ultimo metro. Il Tour de l’Avenir 2026 affronta la settima e ultima tappa, Strambino-Ceresole Reale-Lago Serrù di 127,8 chilometri.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR DE L’AVENIR DALLE ORE 12.05

L’arrivo di Ceresole Reale-Lago Serrù rappresenta la suggestiva cornice nella quale Lorenzo Finn dovrà rintuzzare gli ultimi attacchi dei rivali per difendere il primato e mettere così il sigillo su una vittoria storica perché riconsegnerebbe all’Italia il successo nella corsa francese dopo oltre cinquant’anni.

PERCORSO

La corsa si decide sul suolo italiano. I corridori affrontano una frazione pianeggiante per larga parte della sua durata. La prima difficoltà di giornata è la Côte de Pemonte, quarta categoria di 3,1 chilometri al 6,7% di pendenza media. La strada, da quel punto, continua gradualmente a salire e accompagna i corridori verso Lago Serrù, interminabile hors catégorie di 30 chilometri al 5,2% di pendenza media. La salita diventa particolarmente dura nel finale quando presenta punte al 14% di pendenza.

FAVORITI

Lorenzo Finn, dopo una frazione corsa con enorme giudizio, ha aumentato il suo vantaggio sui diretti rivali. Il ligure può ora amministrare oltre due minuti su Niels Driesen, Matteo Vanhuffel e Jasper Schoofs. Leggermente più attardati sono l’ecuadoriano Mateo Ramirez e il brasiliano Henrique Bravo. Chi vorrà provare ad insidiare il detentore del titolo iridato Under 23 dovrà correre con estrema lucidità, ma all’attacco e senza risparmiare una sola stilla di energia.

PROGRAMMA TOUR DE L’AVENIR 2026

Mercoledì 26 agosto – Settima tappa Strambino- Ceresole Reale-Lago Serrù (127,8 chilometri)

Orario di partenza: 12:00

Orario di arrivo previsto: 16:00

DOVE VEDERE LA SETTIMA TAPPA DEL TOUR DE L’AVENIR 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport