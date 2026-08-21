Ciclismo
Tour de l’Avenir 2026, tappa di oggi Nogent-le-Rotrou – Amboise in tv: orari, favoriti. Davide Donati atteso in volata
Seconda tappa al Tour de l’Avenir 2026: attesa per la volata nella Nogent-le-Rotrou – Amboise. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione con percorso, programma e favoriti.
LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE L’AVENIR DALLE 14.00
PERCORSO
Tappa breve senza insidie: è praticamente scontata la volata di gruppo. 114,4 chilometri con un solo GPM: Côte de Montoire-sur-le-Loir (1.1 km al 4.2%) e scollinamento lontanissimo dal traguardo.
FAVORITI
Un grandissimo favorito su tutti: Davide Donati. Il velocista della Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies vuole assolutamente conquistare il successo. A sfidarlo Liam Van Bylen (Decathlon CMA CGM Development Team), Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team) e l’altro azzurro Alessio Delle Vedove (XDS Astana Development Team).
PROGRAMMA TOUR DE L’AVENIR 2026
Venerdì 21 agosto – Seconda tappa Nogent-le-Rotrou–Amboise (116,3 chilometri)
Orario di partenza: 14:00
Orario di arrivo previsto: 16:50
DOVE VEDERE IL TOUR DE L’AVENIR 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport