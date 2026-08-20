Ciclismo
Tour de l’Avenir 2026, tappa di oggi Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella – Argentan in tv: orari, favoriti. Occhio al finale
Prima tappa per il Tour de l’Avenir 2026. Spazio alla Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella – Argentan per assegnare la prima Maglia Gialla. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DEL TOUR DE L’AVENIR DALLE 14.30
PERCORSO
151,9 chilometri da percorrere nella Normandia. Nella prima metà si attraverserà un percorso in linea con qualche saliscendi, ma la corsa si accenderà all’ingresso nel circuito finale da ripetere per tre occasioni. L’anello finale prevede infatti Côte de Crennes, salita di 900 metri che presenta una pendenza media del 7,7%. L’ultimo scollinamento avverrà a circa 7 chilometri dall’arrivo, con soltanto gli ultimi 1000 metri pianeggianti.
FAVORITI
Difficile dare un favorito, non dovrebbero muoversi gli uomini di classifica con Lorenzo Finn che potrebbe stare tranquillo in attesa delle grandi montagne. Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) è sicuramente il velocista più forte del lotto e su questi strappi potrebbe tenere bene. Occhio però a Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team) che punterà a fare corsa dura, magari provando ad anticipare con un colpo da finisseur.
PROGRAMMA TOUR DE L’AVENIR 2026
Giovedì 20 agosto – Prima tappa Ouistreham Riva-Bella-Argentan (151,9 chilometri)
Orario di partenza: 12:30
Orario di arrivo: 16:30
DOVE VEDERE IL TOUR DE L’AVENIR 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus e HBO Max.
Diretta Live testuale: OA Sport