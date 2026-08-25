Tour de l’Avenir 2026, Lorenzo Finn amministra sul Col d’Iseran e aumenta il distacco

Kasper Borremans conquista la sesta tappa del Tour de l’Avenir 2026, la frazione regina della corsa francese riservata agli Under 23. Il finlandese della Bahrain Victorious Development Team ha trovato il colpo di pedale decisivo sul Col de l’Iseran, al termine dei 150,4 chilometri da Châtillon-sur-Cluses a Val d’Isère, caratterizzati da ben 4.973 metri di dislivello.

La corsa si è accesa già sulle prime salite. Dopo il Col des Saisies, dove anche Lorenzo Finn aveva provato un primo allungo, un gruppo numeroso di attaccanti ha preso il largo. Tra i battistrada diversi uomini pericolosi per la generale, compresi Elliot Rowe, Miguel Ángel Marín, Jan Michal Jackowiak, Aubin Sparfel e Mattia Negrente. A fare la differenza è stato poi il Cornet de Roselend, 19,8 chilometri al 6% con punte del 10%, dal quale è uscito al comando Fausto Valentin Penna. Dopo una lunga discesa, però, tutto si è deciso sulla salita finale verso l’Iseran.

Nel tratto decisivo Borremans ha attaccato, riuscendo a guadagnare terreno mentre il gruppo dei migliori procedeva a fiammate. Il ritmo è aumentato soprattutto nel finale, con Henrique Bravo, Mateo Ramírez e Lorenzo Finn che hanno provato a rientrare sui battistrada.

Corsa nella corsa: quella per la vittoria di tappa ha visto Jasper Schoofs andare clamorosamente a riprendere e passare il finlandese ad un paio di chilometri dal traguardo, quando sembrava fatta però per la vittoria Borremans negli ultimi 500 metri ha trovato forze insperate per andarsi a prendere questo successo di lusso.

Dietro si è staccato Bravo sul ritmo di Ramirez, ma negli ultimi 500 metri a fare la differenza è un Finn in uno stato di forma devastante: altri secondi guadagnati su tutti i rivali (il primo degli inseguitori è ad oltre 2′) per l’azzurro che è sempre più in Maglia Gialla e si lancia verso il trionfo finale.