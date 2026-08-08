Tour de France femminile 2026, tappa di oggi Sisteron – Nizza: orari, tv, percorso, favorite. Wiebes favorita

Frazione molto probabilmente di attesa per le big quella odierna al Tour de France 2026: spazio all’ottava tappa da Sisteron – Nizza che anticipa il gran finale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favorite.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 15.30

PERCORSO

171,9 chilometri per la tappa più lunga di questo Tour. Non mancheranno le asperità: dal Col des Robines (2,6 km al 4,6% di pendenza media) alla Côte de Ginestière (2,5 km al 4,4%) passando per il Col des Robines (2,6 km al 4,6%) e il Col de Toutes Aures (6,4 km al 3,1%), senza dimenticare la Côte de Colomars (1,4 km al 5,4%). Ultimo scollinamento però previsto ad una decina di chilometri all’arrivo e in generale tutte salite non irresistibili: potrebbe essere volata.

FAVORITE

Se si parla di sprint non si può non citare Lorena Wiebes: la neerlandese è sicuramente la più attesa e se la SD Worx – Protime riuscirà a tenere la corsa chiusa punterà ovviamente al tris. A sfidarla la nostra Elisa Balsamo, che, a distanza, sembra la rivale più accreditata. Da seguire anche Noemi Rüegg (EF Education-Oatly) e Marianne Vos (Team Visma | Lease a Bike).

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE FEMMINILE

Sabato 8 agosto – Ottava tappa Sisteron – Nizza (171,9 km)

Orario di partenza: 14.00

Orario di arrivo: 17.40 circa

DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max