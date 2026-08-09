Ciclismo
Tour de France femminile 2026, tappa di oggi Nizza-Nizza: orari, tv, percorso, favorite. Si decide la classifica
Sarà grande spettacolo in un’ultima tappa in quel di Nizza davvero entusiasmante. Va a decidersi oggi il Tour de France femminile con la nona frazione, tutto ancora apertissimo: andiamo a scoprire percorso, favorite e programma.
LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE DALLE 16.00
PERCORSO
Frazione breve, con partenza ed arrivo a Nizza, soli 99,2 chilometri ma scoppiettanti, con 2315 metri di dislivello. Circuito di una ventina di chilometri da ripetere quattro volte con protagonista il Col d’Èze (7.8 km al 5.9%). La quarta scalata sull’ascesa del giorno sarà leggermente diversa, con 6 chilometri al 7.6%. Attenzione anche alla discesa, poi breve tratto pianeggiante verso il traguardo.
FAVORITE
Sarà grande battaglia in chiave classifica generale: tutto ancora apertissimo visto che Demi Vollering ieri si è presa la Maglia Gialla, ma guida con solamente 8” di margine su Kasia Niewiadoma, sarà una sfida spettacolare. Attenzione anche a Marlen Reusser che è ancora in corsa per il successo, 1’12” di ritardo per l’elvetica. Tappa adattissima alla nostra Elisa Longo Borghini che appare in gran forma: più che il podio (è quarta in generale, ma dista tanto dalla top-3), l’obiettivo della campionessa italiana è sicuramente il successo parziale.
PROGRAMMA TOUR DE FRANCE FEMMINILE
Domenica 9 agosto – Nona tappa Nizza – Nizza (99,2 km)
Orario di partenza: 16.10
Orario di arrivo: 17.40 circa
DOVE VEDERE L’OTTAVA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE FEMMINILE IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max
Diretta live testuale: OA Sport